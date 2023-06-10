«Спорт-экспресс»: футбольные сборные РФ и Катара могут осенью провести товарищеский матч

Футбольные федерации России и Катара ведут переговоры о товарищеском матче между сборными, сообщил «Спорт-экспресс». По информации издания, встреча может состояться в рамках осеннего сбора.

Сборные России и Катара встречались трижды в истории — в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча в Дохе завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой FIFA и UEFA. Решение было принято на фоне ввода войск на Украину в 2022 году. Российский футбольный союз ранее решил не проводить сборы российской команды в июне. Отмечалось, что в последний момент от товарищеского матча в июне отказался Камерун.

Леонид Уварчев