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Коммерсантъ FM
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Сборная России по футболу не будет проводить сбор в июне

Национальная сборная России по футболу проведет следующий сбор команды осенью, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Решение приняли после консультаций с тренерами сборной и клубами, которые делегируют в команду наибольшее число игроков.

«Российский футбольный союз ведет переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/24»,— добавили в организации.

Генсек РФС Максим Митрофанов указал ТАСС, что сейчас переговоры о международных матчах «сопряжены с объективными сложностями» (национальную команду и клубы из России не допускают к турнирам ФИФА).

«У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры… У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону»,— сказал господин Митрофанов.

От запланированного матча с российской командой сборная Камеруна отказалась 23 мая — решение приняло правительство африканской страны. Игра должна была пройти 15 июня в «Лужниках». По плану встречу предваряли традиционные сборы российской команды.

Григорий Лейба

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