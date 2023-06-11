В РПЦ напомнили о несовместимости пацифизма с православным учением

Пацифизм не совместим с православным учением, заявили в Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в материалах к заседанию церковного суда, где рассмотрят высказывания священника Иоанна Бурдина, с материалами ознакомился РБК. Ранее о том, что пацифизм относится скорее к еретическим доктринам, говорил заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин. Сам Иоанн Бурдин, временно запрещенный к служению с марта этого года, заявлял, что в богословии РПЦ появилось учение о «новой ереси — пацифизма».

«Но и самый пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением православной церкви, в частности изложенным в “Основах социальной концепции”. Пацифизм в разные эпохи церковной истории присутствовал в еретических доктринах — у гностиков, павликиан, богомилов, альбигойцев, толстовцев, обнаруживая, подобно иным утопическим идеологиям, связь с древним хилиазмом»,— говорится в материалах к судебному заседанию. В них отмечается, что церковь всегда благословляла воинов на защиту страны.

В мае Владислав Цыпин заявил, что «не просто миролюбие, но пацифизм, то есть принципиальный отказ для христиан участвовать в войнах,— это обычно элемент еретических, сектантских доктрин».

По административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) Иоанна Бурдина оштрафовали в марте 2022 года. Это произошло после того, как он опубликовал на сайте своего прихода ссылку на антивоенную петицию, а в проповеди заявил, что «не собирается молиться ни о поражении российской армии, ни о победе украинской армии». «В богословии русской церкви оформилось учение о новой ереси — пацифизма»,— написал Иоанн Бурдин в октябре в своем Telegram-канале.

Мария Федотова