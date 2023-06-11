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Коммерсантъ FM
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В Шотландии арестована бывший первый министр страны Никола Стёрджен

Полиция Шотландии арестовала бывшую главу правительства страны и экс-лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николу Стёрджен в рамках расследования о финансировании ШНП. Об этом сообщает Sky со ссылкой на представителя госпожи Стёрджен.

Никола Стёрджен

Никола Стёрджен

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Никола Стёрджен

Фото: Russell Cheyne / Reuters

«Никола Стёрджен сегодня, в воскресенье 11 июня, по договоренности с полицией Шотландии присутствовала на допросе, где ее должны арестовать и допросить в связи с операцией "Бранчформ". Никола последовательно заявляла, что будет сотрудничать со следствием, если ее об этом попросят, и продолжает это делать»,— сказал представитель бывшего первого министра.

Полиция Шотландии сегодня объявила об аресте «52-летней женщины», подозреваемой в связи с расследованием обстоятельств финансирования ШНП. Правоохранительные органы сообщили, что женщина находится под стражей, ее допрашивают следователи. Sky уточняет, что речь в пресс-релизе идет о Николе Стёрджен.

В рамках проведения операции «Бранчформ» полиция Шотландии расследует, как именно были израсходованы 600 тыс. фунтов стерлингов, выделенных на проведение референдума о независимости от Великобритании.

В апреле полиция арестовала казначея ШНП Колина Битти и мужа Николы Стёрджен, бывшего исполнительного директора партии, Питера Мюррелла. Впоследствии их отпустили без предъявления обвинений.

Ранее шотландская полиция провела обыски в штаб-квартире ШНП и домах Николы Стёрджен и Питера Мюррелла. Позднее правоохранительные органы конфисковали дом на колесах стоимостью 100 тыс. фунтов, который находился на участке матери Питера Мюррелла. ШНП заявила, что сотрудничает со следствием и будет продолжать это делать.

Госпожа Стёрджен объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии 15 февраля. Она занимала эту должность с 2014 года. Она также покинула пост лидера ШНП. Партия выступает за независимость Шотландии от Великобритании. На проведенном в 2014 году референдуме 55% жителей проголосовали против независимости. Провести второй референдум запретил в 2022 году Верховный суд Великобритании.

Эрдни Кагалтынов

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