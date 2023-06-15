Продовольствие у безопасной черты

Несмотря на санкционное давление, Россия старается укрепить свою продовольственную безопасность. На начало 2023 года страна была обеспечена зерном на 185,5%, растительным маслом — на 221,1%, рыбой — на 153,2%, сахаром — на 103,2%, мясом — на 101,6%, молочными продуктами — на 85,7%. Немного хуже была ситуация с обеспеченностью овощами и бахчевыми, но и она превысила 80%. Однако проблемы в обеспечении продовольственной безопасности остаются: недостаток семян и племенного материала, недоступность качественной продукции, несформированная потребность населения в здоровом питании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктрина продовольственной безопасности России предполагает самообеспеченность страны основными продуктами на 90–100%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Доктрина продовольственной безопасности России предполагает самообеспеченность страны основными продуктами на 90–100%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новая Доктрина продовольственной безопасности страны утверждена в январе 2020 года (указ президента РФ от 21 января 2020 года № 20). Согласно ей, продовольственная безопасность — физическая и экономическая доступность продуктов питания, соответствующих ряду требований. Также в доктрине указана необходимость продовольственной независимости. Впрочем, документ трактует безопасность как самообеспеченность основными продуктами на 90–100%, что не подразумевает некоторых запасов.

По расчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам 2022 года производство зерновых выросло на 25% (3,22 т/га против 2,58 годом раньше). Валовый сбор оценен в 153 ММТ, в том числе продовольственного — 81,5 ММТ. По данным Российской гильдии пекарей и кондитеров, объем выпуска хлебобулочной продукции составил 11,3 млн тонн.

ИКАР подсчитал: в 2022 году выращено 1,602 млн тонн тепличных овощей — увеличение составило 5,6%. По данным НКО «Национальный союз производителей плодов и овощей» (Плодоовощной союз), обеспеченность огурцами, выращенными в закрытом грунте, достигает 95%. Исключение — Дальний Восток, где есть совсем незначительная доля импорта из Китая, которая постепенно уменьшается, так как строятся новые тепличные комплексы.

По информации Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами достигает 85%, ближайшая задача — дотянуться до 90%, на что с учетом санкций потребует три-четыре года. По итогам 2022 года валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2%, до 32,98 млн тонн Также растет производство другой продукции, в том числе сыров, экспортоориентированных продуктов — сухого молока, сливочного масла, благодаря и решению проблемы дефицита сырья, и сокращению импорта.

Как отметил Артем Белов, гендиректор «Союзмолока», причина — восстановление доходности ввиду благоприятной конъюнктуры рынка, а также системные меры государственной поддержки. В 2022 году на это выделено более 57 млрд рублей из федерального бюджета. Завершение реализации уже начатых проектов и вывод на проектные мощности ранее запущенных обеспечат дальнейший рост производства. «Безусловно, 2022 год стал испытанием для всего российского бизнеса, но катастрофические сценарии после турбулентности этого года также не были реализованы благодаря системным мерам антикризисной поддержки предприятий и секторов, которые обеспечивают продовольственную безопасность. Были оперативно активированы механизмы приоритетного импорта, облегчения сертифицирования и декларирования, обнуления пошлин на важные ингредиенты и компоненты. Введен мораторий на контрольно-надзорную деятельность, отложены многие дорогостоящие инициативы. Бизнесу выделили дополнительные дешевые кредиты и дали возможность покупать на эти средства упаковку, которая попала под санкции»,— добавил господин Белов.

Ежегодно более чем на 20% в стране растет производство растительных масел и шротов. Отрасль не только покрывает внутренние потребности во всех видах масложировой продукции, но и поставляет продукцию на внешние рынки. Обеспеченность подсолнечным маслом, по оценке Масложирового союза России,— 300%. По итогам года ожидается производство 8,7 млн тонн растительных масел при годовой потребности 3,3 млн тонн; шрота — около 12 млн тонн при потребности 8 млн; маргариновой продукции — 1,5 млн тонн при потреблении 1 млн. «На 100% наша отрасль обеспечивает страну майонезами и соусами, динамика их потребления тоже стабильна много лет и составляет 800 тыс. тонн в год, а производим мы не менее 900 тыс. тонн»,— уточнил Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза.

По подсчетам ИКАР, производство свекловичного сахара в текущем сезоне составит 6,35 млн тонн, превысив предыдущие показатели на 11,8% благодаря увеличению посевных площадей и урожайности. При этом потребление сахара в России — примерно 5,8 млн тонн в год.

Участники рынка отмечают рост производства мяса. Так, производство свинины по итогам 2022 года выросло на 8%, мясо птицы — на 5%. По данным Национальной ассоциации производителей индейки, за последние пять лет объем выпуска продукции вырос на 80%, до 414,6 тыс. тонн. По прогнозу, в текущем году будет произведено 420 тыс. тонн, а к 2030 году — 650 тыс. тонн. Рост происходит благодаря хорошему обеспечению отрасли производными для комбикормов. По прогнозам Национальной мясной ассоциации, в 2023 году производство мяса птицы и свинины может вырасти на 2–4%.

Проблемы остаются

Однако проблемы в обеспечении людей продовольствием остаются. Как отметили участники заседания Совета федерации осенью прошлого года, «не в полной мере решены вопросы качественного улучшения и формирования здорового типа питания населения, повышения физической и экономической доступности безопасной, качественной пищевой продукции, в том числе органической, самообеспечения продовольственными товарами, предотвращения выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения. Не удалось осуществить импортозамещение семян ряда важнейших видов сельскохозяйственных культур, племенной продукции (материала)».

По данным Минсельхоза, обеспеченность семенами зерновых культур составляет 105%, масличных — 107%, но семенного материала для свеклы и картофеля не хватает. При этом с 2024 года власти намерены ограничить импорт семян, чтобы наладить импортозамещение. В животноводстве также есть проблемы с племенным материалом, но в свиноводстве обеспеченность превышает 80%, в разведении скота мясных пород и овец — приближается к 100%.

На производство овощей закрытого грунта влияют рост энерготарифов, усложнение логистических цепочек по поставке технологического оборудования — это сказалось на стоимости и доступности продукции. Кроме того, в 2022 году удобрения подорожали на 30%, средства биозащиты — на 10%, средства биотического опыления — на 10%, энергоресурсы — на 9%, семена на 10%. В 2023 году удорожание ресурсов продолжилось.

Как отмечает Андрей Казаков, генеральный директор Плодоовощного союза, отечественные производители оборудования, средств защиты растений и других ресурсов начали более активно работать. Эти альтернативные ресурсы, утверждает он, достаточно качественные, но их мало, поэтому приходится закупать импортные. «Что-то мы совсем не умеем делать, например, газопоршневые станции, мы их всегда их закупали за границей. К ним необходимо большое количество запчастей, необходимо проводить техническое обслуживание. И это — проблема и большая статья расходов для тепличных комбинатов, которые работают в круглогодичном режиме. Тепличная отрасль использует до 95% импортных семян, из которых получается востребованная на рынке продукция. Урожайность, товарные качества продукции, полученной из зарубежных семян, также на очень высоком уровне, которого пока невозможно достичь, используя отечественную селекцию»,— добавил господин Казаков.

Кроме того, по его словам, переходить с импортных семян на отечественные опасно: финансовые модели ряда тепличных комбинатов «заточены» под иностранную селекцию с высокой урожайностью и товарностью.

В молочной отрасли есть сложности с упаковочными материалами, поставками оборудования и ингредиентов. Сегодня российские производители сосредоточены на сокращении технологического отставания, развитии собственных разработок, отлаживают механизмы параллельного импорта. По словам господина Белова, в долгосрочной перспективе у России может быть высокий потенциал по наращиванию экспорта молочной продукции. Но прежде надо пережить период турбулентности, который может вымыть с рынка слабые предприятия.

Кроме того, отрасль нуждается в восстановлении спроса, вызванного снижением доходов. «Потребление молочной продукции в 2022 году смещалось в сторону более доступных категорий. Так, произошло ослабление спроса на современные молочные категории, в том числе из десертной группы (йогурты, творожки) при одновременном сохранении или повышении спроса на традиционные молочные продукты. Наиболее выраженной стала тенденция замещения в рационе отдельных дорогостоящих категорий кисломолочной продукции (в том числе йогурта, сметаны), а также творога более доступным питьевым молоком. В 2023 году тенденции в потреблении молочной продукции сохраняются: более активный спрос отмечается в сегменте традиционных, наиболее доступных категорий»,— пояснил господин Белов.

Как отмечают специалисты АПХ «Мираторг», «есть нюансы» по обеспечению продукцией холдинга территорий Дальнего Востока из-за специфичной логистики. «Периодически возникают интересные случаи внутри регионов: монополизация и/или устойчивая привычка потребителя к локальному производителю. К примеру, Самарская область в направлении колбасных изделий или Сибирь — с замороженными полуфабрикатами»,— добавил Александр Никитин, вице-президент холдинга.

Кроме того, остаются проблемы с кадрами в разных регионах.

Время решений и время на решения

Проблемы поддаются разрешению. По мнению членов Совета федерации, для укрепления продовольственной безопасности нужны дополнительные меры. В частности, упростить допуск фермеров на рынки, поддержать производителей оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличить бюджетную поддержку в 2023–2025 годах до 15 млрд рублей ежегодно на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники, ассигнования лизинговым компаниям. По данным Минсельхоза, бюджет уже выделил 107 млрд рублей для субсидий на покупку семян и удобрений, обновление машинного парка, страхование посевов. 5 млрд рублей направлено картофелеводам, выделяются средства для закупки и лизинга техники.

«Сейчас правительство РФ, Минсельхоз России активно решает вопрос по восполнению рынка тепличными овощами, в том числе путем предоставления льготных субсидий на строительство новых тепличных комплексов, что поможет решить вопрос по самообеспеченности региона тепличными овощами. Для исправления ситуации необходимо поддерживать и стимулировать производство овощей на государственном уровне. Необходимо увеличивать финансирование и развивать стимулирующую меру поддержки для тепличных комбинатов, которая начала работать с 2022 года. Действующие тепличные комбинаты смогут проводить необходимую модернизацию, благодаря чему будет повышаться урожайность»,— говорит господин Казаков.

В то же время, полагает он, нужны серьезные инвестиции в создание селекционно-семеноводческих центров. Такая работа уже идет, хотя на выведение новых и действительно конкурентоспособных гибридов потребуются годы.

В АПХ «Мираторг» проблемы решаются собственными силами. Например, семеноводство развивается как отдельное направление, ведутся исследования в области селекции и генетики, в том числе в кооперации с мировыми генетическими компаниями. «"Мираторг" формирует крупнейший в мире биобанк породы абердин-ангус: хранит образцы крови и тканей племенных животных нескольких поколений для выявления генетической ценности животных и анализа генотипа»,— рассказал господин Никитин. В 2023 году в центре геномной селекции холдинга впервые стажировались преподаватели и сотрудники Воронежского ГАУ.

Проблемы с техникой после ухода с рынка иностранных поставщиков холдинг также решает сам. Часть техники — на 5,5 млрд рублей — закуплена уже в «санкционном» 2022 году. «Продолжаем сотрудничать с теми, кто остался, что-то ищем на китайском рынке и у российских производителей, например, с "Россельмашем" и КамАЗом углубляем сотрудничество»,— перечисляет господин Никитин.

Кадровые проблемы «Мираторг» решает за счет собственного учебного центра «Академия Мираторг», системы наставничества, взаимодействия со специальными учебными заведениями. Разработана собственная система подготовки кадров и движения по социальным лифтам.

Процесс продолжается

В перспективе все отрасли так или иначе намерены наращивать объемы производства, но ставятся и иные задачи. Так, овощеводы нацелены на улучшение качества и, таким образом, на здоровое питание. Господин Казаков указывает: применяются новейшие технологии, которые в разы увеличивают урожайность, тем самым повышая доступность для потребителя.

«Молочная отрасль находится в ситуации поиска нового ценового баланса. Корректировка цен на сырое молоко должна привести к корректировке цен по цепочке — в переработке и на полке. Это будет способствовать оживлению спроса, а также постепенному восстановлению экспортных продаж»,— полагает господин Белов.

Кроме того, в этом сегменте рынка происходит консолидация, которая позволит постепенно перейти к промышленному типу производства ключевых продуктов питания. В то же время российские производители нацелены на экспорт. «Поскольку мы уже много лет удовлетворяем внутренние потребности страны в масложировой продукции, то рост и развитие производства связаны с наращиванием объемов экспорта»,— подчеркивает господин Мальцев.

Соответственно, отрасль стремится наращивать производственные мощности для продукции второго и третьего переделов для глубокой переработки. Как рассказал господин Никитин, участники рынка строят новые заводы, дилерские центры, открывает новые торговые точки, затевает новые инвестиционные проекты. «Развитие — вечный процесс. Как с ездой на велосипеде: остановился — упал. Поэтому у нас идут и количественные, и качественные изменения: строим новые объекты, повышаем глубину переработки, стараемся выходить на экспортные рынки, где это возможно»,— резюмировал эксперт.

Елена Зубова

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