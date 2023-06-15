Индекс обрел перспективы

По данным Минпромторга, санкции против РФ, а также массовый уход из страны зарубежных компаний не оказали критического влияния на развитие российской промышленности. Так, вместо ожидаемого падения на 1,8% объем промышленного производства в 2022 году сократился на всего на 0,6%. В Санкт-Петербурге, в свою очередь, индекс промышленного производства (ИПП) в прошлом году и вовсе показал рост на 3,9% год к году. По мнению экспертов, город обладает «беспрецедентным промышленным потенциалом», которому будет способствовать, в том числе, и промышленное кредитование. Вместе с тем на рынке наблюдается дефицит соискателей: на одну промышленную вакансию могут откликнуться до двух кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в январе — марте 2023 года вырос на 3,3% в годовом выражении

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в январе — марте 2023 года вырос на 3,3% в годовом выражении

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошлом году Минэкономразвития РФ ожидало сокращения промышленного производства в стране на 1,8%, предполагая, что его рост может быть пересмотрен не ранее 2024 года. Однако уже к концу февраля стало ясно: планируемые показатели по итогам года оказались выше ожиданий. Так, произошло снижение данного показателя всего на 0,6%, несмотря на санкционное давление и необходимость перестраивать логистические цепочки со стороны предприятий. Вместе с тем в Минпромторге РФ отметили, что динамика по итогам года была неоднородная. Рост преимущественно был зафиксирован во втором полугодии благодаря воздействию на экономику антикризисных мер. В Росстате при этом подсчитали, что рост, в частности, был зафиксирован, в производстве металлических изделий (кроме машин и оборудования), которое прибавило 7% год к году, а также в выпуске одежды (+2,1% год к году).

В марте 2023 года, в соответствии с официальной статистикой, объемы промышленного производства возросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1,2% и на 13,4% по сравнению с февралем 2023 года. При этом за первый квартал этого года ИПП сократился по сравнению с январем — мартом 2022 года на 0,9%. Как отмечают в Росстате, основным драйвером роста ИПП в марте стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (+6,3% год к году и +18,8% к февралю 2023 года).

В Петербурге результаты оказались выше, чем в среднем по стране. Так, в 2022 году ИПП достиг 103,9%. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика, значительная часть обрабатывающих отраслей продемонстрировала позитивную динамику. Кроме того, по итогам первого квартала этого года ИПП в Северной столице составил 103,3% к январю — марту 2022 года.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, указывает, что в 2023 году в Санкт-Петербурге индекс промышленного производства в некоторых отраслях растет даже двузначными темпами, что говорит об увеличении объемов производства в промышленной отрасли Петербурга и его высокой доли в процессе импортозамещения в РФ. «Так, например, по данным Петростата, индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в январе — марте 2023 года вырос на 3,3% в годовом выражении. Обрабатывающее производство показало рост на 5% в годовом выражении, производство пищевых продуктов на 6,9% год к году, производство изделий из дерева — на 14,2%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 30,3%, металлургическое производство показало рост на 22% относительно января — марта 2022 года, производство одежды выросла в три раза, кожаных изделий — в полтора раза. Если удается наращивать объемы производства двузначными темпами, то и потенциал можно оценить очень высоко»,— говорит эксперт.

Глава Петербурга Александр Беглов, комментируя итоги работы промышленного комплекса города в 2022 году, констатировал, что городские предприятия нацелены на реализацию проектов по импортозамещению, а также укреплению технологической независимости России.

Беспрецедентный потенциал

По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, Санкт-Петербург имеет «совершенно беспрецедентный потенциал» для того, чтобы развивать промышленное производство в новых экономических условиях. «Это связано, в том числе, с масштабным ростом заказов в сегменте судостроительной продукции, в первую очередь, за счет ледоколов и военного кораблестроения. Также с учетом планов по строительству сухого дока на Балтийском заводе есть перспективы развития и гражданского судостроения»,— указывает он. Господин Бурмистров убежден, что огромный потенциал также наблюдается и у фармацевтического кластера, особенно в условиях ограничения поставок различных видов жизненно важной лекарственной продукции из-за рубежа.

«Сейчас данная сфера приобретает особую значимость, и в этом направлении правительство Петербурга активно двигается»,— добавляет он. Михаил Бурмистров также напоминает, что проблемной точкой в Петербурге является автомобильная промышленность, поскольку городской автокластер «критически пострадал», а перспективы его восстановления «просматриваются тяжело». Вместе с тем на бывшем заводе Nissan уже в июне с конвейера должна сойти первая Lada.

Владимир Чернов солидарен с коллегой. Он отмечает, что роль промышленного потенциала Санкт-Петербурга очень высока, так как большую часть доходов казны города приносит именно промышленность. «Наибольший удельный вес занимают такие отрасли, как машиностроение и металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика. В этих отраслях России предстоит ускорять процессы импортозамещения, так как она отстала в их развитии, что Санкт-Петербург уже демонстрирует в официальной статистике»,— рассуждает господин Чернов.

Собеседники BG констатируют, что развитию промышленного потенциала Северной столицы будут в дальнейшем способствовать так называемые промышленные кредиты. «В настоящее время потребность в оборотном капитале на всех предприятиях реального сектора сильно возросла. Это связано с резким ростом стоимости логистики, с увеличением цены импортных комплектующих, а также необходимостью предоплаты за импортные поставки»,— рассказывает господин Бурмистров. Кроме того, немаловажным для развития промкредитования в будущем станет продолжение процессов импортозамещения и локализации, а также реализации инвестпроектов в части развития производственных мощностей, заключает он. Например, в рамках программы «Промышленная ипотека», которая стартовала осенью 2022 года, максимальная сумма, на которую могут рассчитывать промышленные предприятия на приобретение производственных платежей, составляет 500 млн рублей по ставке 3% годовых для технологических компаний и 5% для остальных заемщиков. Как отмечают в Смольном, только в прошлом году в Петербурге было запущено 26 новых производств, а дополнительные финансовые меры способствовали выпуску импортозамещающей продукции, оборудования и техники, которая ранее покупалась за рубежом. Немаловажным, по мнению участников рынка, также являются инвестиции в процессы автоматизации.

Кадровый вопрос

На фоне роста производства, возрастает и потребность в кадрах для отечественной промышленности. Как в России, так и в Петербурге наблюдается рост динамики вакансий в сферах металлургии, металлообработки, промышленном оборудовании, тяжелом машиностроении, а также в электронике и приборостроении. «С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 315 тыс. вакансий в промышленной сфере. Это на 38% больше, чем за такой же период в 2022 году»,— рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. В Петербурге также есть рост динамики таких вакансий: с начала года было более 31 тыс. вакансий, это на 38% больше, чем в январе — мае 2022 года.

Что касается ситуации месяц к месяцу, то она похожая: по стране за апрель — май опубликовано более 150 тыс. вакансий, что на 122% больше, чем в апреле — мае 2022 года. В Петербурге весной также наметился прирост промышленных вакансий: более 16 тыс., что на 136% больше, чем весной 2022-го.

«Аналитика показывает, что у работодателей будет держаться спрос на рабочий и производственный персонал, а по ряду направлений скорее всего будет даже продолжать расти. Так, аналитика сервиса "Банк данных зарплат" hh.ru показывает, что 50% работодателей из отраслей "Металлургия, металлообработка", "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие", "Тяжелое машиностроение", а также "Электроника, приборостроение" планируют увеличение штата работников в 2023 году в среднем на 10% от текущей численности компаний»,— рассказывает госпожа Бузунова.

Эксперты констатируют, что соискательская активность не покрывает полностью довольно выраженный спрос со стороны работодателей. «Так, с начала года 500 тыс. россиян-соискателей, имеющих опыт работы в промышленной сфере, разместили или обновили резюме. За год активность таких соискателей стала на 12% меньше, чем весной 2022 года. В данном случае соотношение спроса и предложения показывает, что на одну промышленную вакансию могут откликнуться до двух кандидатов. Все это говорит о дефиците соискателей на рынке»,— уточняет госпожа Бузунова.

Марина Ковалева