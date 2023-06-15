По направлению в космос

Уже осенью «СКА Арена» примет первый хоккейный матч. Строительство самой большой ледовой арены в мире в Московском районе Петербурга и прилегающего к ней парка вышло на финишную прямую. На трибунах нового спорткомплекса, который власти уже назвали «визитной карточкой города», посмотреть хоккей одновременно смогут 21,5 тыс. человек. Ледовый стадион обещает стать заметным архитектурным сооружением, местом притяжения для петербуржцев, любящих спорт, активный образ жизни и разнообразные формы досуга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс состоит из семи этажей и разделен на 14 секторов

Фото: «СКА Арена» Комплекс состоит из семи этажей и разделен на 14 секторов

Фото: «СКА Арена»

Арена на проспекте Юрия Гагарина — сооружение гигантское. Максимальная архитектурная высота здания — 50,5 м, общая площадь — 189,5 тыс. кв. м. Рядом с ареной парк площадью 17 га. Помимо внешних характеристик, впечатляют и «внутренние» объемы. Комплекс состоит из семи этажей и разделен на 14 секторов.

Основная ледовая арена, которая расположится на первом уровне комплекса, строится как крупнейшая в мире по вместимости для этого вида спорта (сейчас лидерство удерживает стадион Centre Bell в Монреале на 21 273 зрителей). Петербургская площадка рассчитана на 21,5 тыс. зрителей во время спортивных мероприятий и на 23 тыс. человек во время концертов. Помимо этого, в комплексе разместится тренировочная ледовая арена с трибунами на 300 зрительских мест; фитнес-центр с универсальным залом и бассейном; 40 комнат длительного проживания для спортсменов; комментаторские кабины; зона кейтеринга; двухэтажный ресторан с панорамными окнами на хоккейную площадку и парк, а также детские комнаты. Рядом наземный и подземный паркинги (всего 2372 машино-места). В течение года комплекс сможет принимать более 140 событий.

«СКА Арена» готовится открыть трибуны для болельщиков и принять первый хоккейный матч уже осенью 2023 года. Работы по возведению многофункционального комплекса и парка рядом близки к завершению: осталось 10% от общего объема. Несмотря на меняющиеся непростые экономические условия довести все объекты до готовности удалось за 2,5 года: на графике строительства форс-мажорные обстоятельства экономического и политического характера почти не сказались. В 2023 году «СКА Арена» планировала принять чемпионат мира по хоккею. Но в дело вмешалась политика: чемпионат перенесли из России в города Финляндии и Латвии.

Строительство стадиона началось в апреле 2021 года в рамках концессионного соглашения между правительством города и ООО «СКА Арена».

ООО «СКА Арена» — заказчик и основной инвестор проекта. Концессионное соглашение между правительством и компанией рассчитано на 55 лет, после чего арена будет передана городу. Генеральный подрядчик строительства — группа компаний «Горка». Общая стоимость проекта — 38,5 млрд рублей, еще в 2018 году объем затраты на строительство оценивали в 20 млрд. Из городского бюджета на работы выделено 10 млрд. Эта сумма не менялась, несмотря на колебания курсов. Планируется, что инвестиции быстро окупятся за счет синергетического эффекта, который даст стадион. Основным арендатором площадки станет хоккейный клуб СКА.

Арена возводится на месте СКК «Петербургский», который ранее служил площадкой для проведения соревнований по самым разным видом спорта. Когда-то в нем играла в хоккей команда СКА. В 2000-м она переехала в Ледовый дворец, построенный к чемпионату мира по хоккею 2000 года. Во дворце, рассчитанном на 12 тыс. с лишним зрителей, СКА было тесновато. Там регулярно собирались аншлаги, но интерес к команде был такой, что она может собирать на матчах гораздо большую аудиторию. Новая арена готовится вместить почти в два раза больше любителей хоккея, стать «родным домом» для игроков СКА и их болельщиков.

Непрямолинейный дизайн

«Космический» фасад арены и парк вокруг нее разработало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au. Глава компании Вольф Прикс — один из основоположников деконструктивизма в архитектуре, любит непрямолинейный дизайн и отвергает рациональную геометрию. Он спроектировал фасад из 9 тыс. тонн переплетенных металлоконструкций на восьми точках опоры с собственными фундаментами. Сверху — козырек из алюминия с особым анодированным покрытием.

Тема космоса близка ледовой арене. Внешний вид и выбранная локация (с одной стороны — проспект Космонавтов, с другой – проспект Юрия Гагарина) наводят на такие ассоциации. Плюс главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина — носит имя первого в истории космонавта Юрия Гагарина. Дизайнеры интерьера вдохновлялись этой тематикой и лучшими примерами ретрофутуризма. Космический стиль будет прослеживаться во всех интерьерах арены, а особенно там, где располагается зона команды СКА: в комплексе помещений в «подтрибунке». Плавные линии, кабинки в раздевалке, напоминающие капсулы космического корабля, звездное небо над головой — такая атмосфера будет царить на арене.

Главный дизайнер проекта Роман Костин отмечает, что концепция внутренних интерьеров складывалась из множества образов, лежащих в пространстве. «В пространстве, где есть необходимость нового сознательного этапа развития мира, где наша страна влияет на эволюцию Вселенной. Это русский космизм, советский авангард 1920-х годов, подземные дворцы метрополитена 1930–1950-х годов, победа в Великой Отечественной войне и период послевоенного подъема, первый искусственный спутник Земли, полет Юрия Гагарина, достижения советского народа в освоении космоса, науке, искусстве, спорте. Поэтому мы обратились к ретрофутуризму, вбирающему в себя героику прошлого и романтику будущего. Где на образах, неотрывно связанных с воодушевлением и победами прошлого, мы строим будущее»,— рассказывает господин Костин.

Под куполом

Новый комплекс предназначен для проведения соревнований по хоккею, с учетом требований международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) и хоккейных лиг (КХЛ, ВХЛ, МХЛ), тренировок и всесторонней подготовки спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями. При проектировании арены максимально учитывались пожелания менеджмента и игроков СКА. Вплоть до расположения спортивных объектов в парке, чтобы хоккеисты могли их использовать в своих тренировках. Помимо хоккея, стадион способен принять турниры по более чем 20 различным видам спорта: фигурное катание, шорт-трек, волейбол, баскетбол, гандбол, ММА, бокс, бальные танцы, художественная и спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, теннис.

Кроме того, на арене могут проводится выставки, концерты, форумы, турниры по киберспорту и другие массовые развлекательные мероприятия. На площадке для этого предусмотрена возможность установки искусственного покрытия. Время трансформации от одного мероприятия к другому займет не более четырех часов.

Одна из главных «фишек» «СКА Арены» — самый большой в Европе медиакуб общей площадью 810 кв. м. Уникальная 3D-проекция обеспечивает картинку на всех поверхностях арены: на льду, бортах, стенах, лестницах и проходах. Такое решение позволит зрителям наблюдать за матчем с любой точки. В том, что каждое шоу перед матчем получится ярким и красивым, можно не сомневаться. Впрочем, как СКА умеет «разогревать» публику накануне первого вбрасывания, знают те, кто посещал матчи в Ледовом дворце. На новой арене болельщикам приготовлен сюрприз: первый ряд трибун будет вплотную примыкать к бортику, что создаст эффект полного погружения в игру. Сама ледовая площадка трансформируется под любой размер, принятый в современном хоккее,— канадский, финский и европейский. Это требование зафиксировано в концессионном соглашении.

Единое целое с ареной

Зона вокруг стадиона отдана под живописный парк, который откроется одновременно с ареной. Он раскинется на территории площадью 17 га и составит со стадионом единый архитектурный ансамбль. Аллегория: любой космический аппарат рано или поздно приземляется на землю, и всем, кто побывал в путешествии или только собирается его совершить, надо отдохнуть, перевести дух, набраться сил. Парк станет местом притяжения для жителей города: здесь разместятся амфитеатр, детский городок, футбольное поле, которое при необходимости можно разделить на мини-поля, открытые баскетбольные площадки, зоны для скейтбординга и легкой атлетики. Участок размером в 2 тыс. кв. м выделен под общедоступный ледовый каток.

Территорию украсит зеленая зона: в парке высажено около 1300 полноразмерных деревьев и кустарников. Концепция пространства предполагает отсутствие каких-либо заборов или ограждений вокруг стадиона. Таким образом парк, прилегающий к «СКА Арене», должен стать продолжением Московского парка Победы.

Генеральный директор ООО «СКА Арена» Дмитрий Сватковский, олимпийский чемпион по современному пятиборью, считает, что первый хоккейный матч состоится на стадионе уже этой осенью. Хоккей — «первая якорная позиция» арены. Второе приоритетное направление, по словам господина Сватковского,— фигурное катание. Интерес к арене проявляет и Единая лига ВТБ для проведения Матча звезд.

Сейчас продолжается подготовка документации объекта к процедуре сертификации. Когда объект будет юридически заявлен как хоккейная арена и перейдет в эксплуатационный режим, назначат дату первого матча. И это будет, конечно, хоккей. Ждать осталось совсем недолго.

Кирилл Легков, Надежда Ярмула