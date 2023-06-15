Сделать бизнес-план за две недели — реально

Особые экономические зоны в России — достаточно молодое направление, меняющееся и развивающееся вместе с экономикой страны. О новом тренде в формате промышленных площадей на территориях ОЭЗ, о планах по новым площадкам и о том, почему методика составления бизнес-плана резидента ОЭЗ — универсальный инструмент для защиты и запуска новых инвестпроектов, корреспонденту Business Guide Александре Тен рассказала генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Фото: пресс-служба АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург»

BUSINESS GUIDE: Если говорить об особых экономических зонах в целом, какие тенденции в их развитии вы можете выделить сегодня?

ТАМАРА РОНДАЛЕВА: Перспективный тренд ОЭЗ в том, что инвесторы все чаще предпочитают формат размещения на готовых промышленных площадях в рамках территорий особых экономических зон, отказываясь от строительства площадок для себя собственными силами. По этому пути сейчас идут ОЭЗ «Технополис Москва», ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан).

BG: Планируете применять этот подход?

Т. Р.: Да, тем более что у нас уже такой опыт есть. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию готовый объект — Инновационный центр — площадью 18,6 тыс. кв. м, и почти сразу его арендовала компания «Газпромнефть — Промышленные инновации» для открытия научного центра по созданию нового поколения катализаторов для нефтепродуктов и нефтехимии, а также субстанций для фармацевтики.

BG: Тиражировать формат готовых объектов вы будете, видимо, на перспективных площадках петербургской ОЭЗ?

Т. Р.: Да, на действующих площадках свободными остались всего несколько гектаров.

BG: На какой стадии находится подготовка третьей площадки ОЭЗ на Парнасе?

Т. Р.: Город готовит заявку на присоединение участка к ОЭЗ. Денежные средства на подготовку площадки уже выделены управляющей компании, и мы ожидаем, что в течение ближайших месяцев заявка будет одобрена.

BG: Поясните, что имеется в виду под заявкой?

Т. Р.: По сути, это такой же бизнес-план, с которым потенциальные инвесторы выходят на экспертный совет ОЭЗ. В заявке городом обосновывается необходимость присоединения нового участка, показывается эффективность деятельности ОЭЗ. Заявка рассматривается на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, проходящем под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

BG: По вашему прогнозу, насколько быстро заполнится резидентами новая площадка ОЭЗ?

Т. Р.: Довольно быстро. У нас в листе ожидания на размещение производств на территории ОЭЗ стабильно находится примерно 30 компаний. А размер участка на Парнасе всего 24 га (площадь крупнейшей действующей площадки ОЭЗ «Новоорловская» — 163,3 га.— BG).

BG: Почему на размещение в ОЭЗ такая очередь?

Т. Р.: Становясь резидентом особой экономической зоны, инвестор максимально защищен от бюрократических проволочек. Он спокойно получает все условия и ресурсы для работы в «одном окне». Кроме надзорных органов, контролирующих стройку, ему не приходится взаимодействовать ни с какими другими государственными службами. Инвестор контактирует только с нашими специалистами по всем направлениям и вопросам.

BG: Если еще до присоединения площадки на Парнасе понятно, что она быстро заполнится, как будет дальше развиваться ОЭЗ «Санкт-Петербург»?

Т. Р.: Город готовит для нас варианты размещения на четвертой площадке. А в перспективе мы рассматриваем и пятую.

BG: Расскажите поподробнее об этом.

Т. Р.: Не могу поделиться деталями, так как пока это только планы на уровне идеи. Рассматриваются южные районы города. Проблема найти подходящие земельные участки — наиболее острая для нас. Со своей стороны можем сказать, что при наличии земли мы способны готовить и третью, и четвертую площадки одновременно. У нас есть опыт параллельного строительства с инвесторами, то есть когда процессы их стройки и нашей подготовки территории были синхронизированы. Город это понимает.

BG: В прошлом году резиденты ОЭЗ показали рекордный объем заявленных инвестиций в 50 млрд рублей во многом благодаря приходу одного крупного инвестора, верно?

Т. Р.: Да, нашим якорным инвестором стало подразделение «ОДК-Климов». Руководство страны поставило перед предприятием задачу по увеличению мощностей по разработке и производству модификаций авиационных двигателей, которые нужно было выполнить в максимально сжатые сроки. Задачу им поставили в апреле, в июне компания уже стала резидентом ОЭЗ, а в июле мы передали им земельный участок. В настоящее время завод по выпуску импортозамещающих двигателей для вертолетов находится на подготовительной стадии строительства.

BG: Срок прохождения процедуры размещения в ОЭЗ «ОДК-Климов» тоже был рекордным?

Т. Р.: Это еще раз подтверждает эффективность особой экономической зоны с готовой инфраструктурой или готовыми площадями, позволяющими инвестору сокращать сроки открытия производства, а для любого бизнеса сроки играют решающую роль.

Кроме этого, методика подготовки бизнес-планов по нашим рекомендациям, с которыми инвесторы защищают свои проекты — это унифицированный инструмент, применяя который инвестор может уверенно себя чувствовать не только на экспертном совете ОЭЗ, но и при подаче заявки на заем Фонда развития промышленности, на кредитных комитетах банков и в госорганах. Если компания четко понимает производственную и финансовую модель своего будущего производства, маркетинговую составляющую и прочее, сделать бизнес-план за две недели вполне реально. Наши специалисты за 17 лет работы в ОЭЗ уже досконально изучили тонкости и нюансы, на которые обращают внимание эксперты.

BG: А насколько реально соблюсти заявленные сроки?

Т. Р.: Сроки выполняются компаниями по-разному. Одна из ключевых причин увеличения сроков реализации проектов — это замена оборудования. В проекте была спланирована одна техника, возможно, из недружественных стран, а теперь ее приходится замещать. Вторая причина — технологическая — касается ситуаций, когда приходится заменять не оборудование, а технологии.

В любом случае, могу подтвердить, что ни одна компания, реализующая проекты в ОЭЗ «Санкт-Петербург», ни в ковидный период, ни в прошлом году не заявила о прекращении работы или закрытии проектов.

BG: Не теряет ли инвестор льготы, если задерживает срок ввода производства?

Т. Р.: Льготы по налогу на прибыль для резидентов начинают действовать с момента получения первой прибыли, на имущество и землю — с момента возникновения права собственности.

BG: На ПМЭФ город традиционно подписывает соглашения с компаниями, размещающими производства на территории ОЭЗ. С кем будут подписаны соглашения на предстоящем форуме?

Т. Р.: Среди подписантов ООО «НПО "Супротек-Инжиниринг"», планирующее создать научно-производственное объединение по разработке инжиниринговых решений в области ресурсосбережения и энергосбережения. Объем инвестиций компании — 918 млн рублей.

ООО «Альфа Горизонт. Технологии нефтесервиса» реализует проект по разработке и производству нефтегазового оборудования. Его объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей.

ООО «Квантрум» намерено построить инновационный комплекс по разработке и производству высокотехнологичного специализированного вентиляционного и сопутствующего оборудования для организации чистых помещений. Инвестор заявил инвестиции в объеме 2 млрд рублей. А также две компании, скорректировавшие свои проекты: ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» и ООО «ПК ГТС». Все эти компании получили одобрение экспертного совета ОЭЗ этой весной.

BG: По вашим прогнозам, какой объем инвестиций будет заявлен резидентами ОЭЗ в этом году?

Т. Р.: Мы ожидаем, что объем привлеченных инвестиций за год составит до 10 млрд рублей. В первом квартале 2023 года этот показатель достиг 2,9 млрд рублей, что на 25% больше результатов аналогичного периода прошлого года, когда резиденты привлекли 2,3 млрд рублей.

BG: Можно ли ожидать, что на новых площадках ОЭЗ разместятся промышленные кластеры из других отраслей, а не только фармацевтические?

Т. Р.: Если судить по компаниям, стоящим в листе ожидания, то это не только фармкомпании, но и другие высокотехнологичные производства. Так у нас сложилось исторически. При этом нельзя не отметить, что на действующих площадках усиливается присутствие нефтегазовой отрасли. Не исключаю, что в ближайшие годы уровень развития этого сектора в ОЭЗ в части инвестиций, рабочих мест, выручки может стать сопоставимым с крупнейшими резидентами-фармацевтами.