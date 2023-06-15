«1703»: искусство коллекционировать

На время проведения ПМЭФ Санкт-Петербург станет не только экономической столицей, но и центром современного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ярмарка «1703» дебютировала в 2022 году Фото: пресс-служба ярмарки искусства «1703» Концептуально II Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» продолжает идеи первого выпуска — на пять дней превратить петербургский Манеж в центр современного искусства Следующая фотография 1 / 2 Ярмарка «1703» дебютировала в 2022 году Фото: пресс-служба ярмарки искусства «1703» Концептуально II Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» продолжает идеи первого выпуска — на пять дней превратить петербургский Манеж в центр современного искусства

В рамках официальной культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) пройдет 2-я Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703». Дебютный выпуск состоялся в 2022 году. До этого у культурной столицы не было своей большой ярмарки современного искусства, несмотря на многолетнюю дискуссию о ее необходимости в среде галеристов и кураторов.

Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» инициирована ПАО «Газпром» и проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. В качестве площадки выбран центральный выставочный зал «Манеж». В основе проекта лежит идея поддержки художников и галерей современного искусства, а также развития института коллекционирования.

Для художников и галеристов подобный формат определенно интересен: появляется новая площадка, где они могут представить свои работы для большого числа зрителей, потенциальных коллекционеров. Это подтверждает и успех пилотного выпуска «1703».

Ярмарка станет центром притяжения для коллекционеров, в том числе начинающих, которые убедились, что собирать предметы искусства не так сложно и затратно, как казалось. Кроме того, коллекционерами сегодня выступают не только частные лица, но и крупные компании, которые также инвестируют в предметы искусства и заинтересованы в росте ликвидности корпоративных коллекций.

С первой попытки

Ярмарка «1703» дебютировала в 2022 году. Ее поддержали крупные галереи, кураторы, коллекционеры, художники и жители Петербурга. В Манеже выставлялись работы от двух десятков галерей из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. За четыре дня ярмарку посетили более 10 тыс. человек.

До появления ярмарки «1703» в Петербурге не было площадки подобного масштаба и формата, хотя подобные мероприятия в мире современного искусства — очевидный тренд. Смотры современного искусства регулярно проходят в крупнейших городах мира. Недавно двадцатилетие отметила знаменитая «Арт-Москва», а в июне в Швейцарии пройдет очередной Art Basel.

«Планируя первый выпуск ярмарки, мы опирались не только на примеры крупных мировых ярмарочных брендов, но также с большим вниманием и уважением обращались к опыту локальных петербургских ярмарок и больших проектов в Москве»,— отметила Алиса Преснецова, управляющий директор ярмарки «1703».

Новые стенды, новые лица

Концептуально 2-я Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» продолжает идеи первого выпуска — на пять дней превратить петербургский Манеж в центр современного искусства, где будет представлен самый широкий спектр актуальных художественных практик. В то же время содержательно вторая ярмарка существенно изменится, и эта трансформация позволяет говорить о том, что одной из ключевых тем события в 2023 году станет всесторонняя поддержка галерей и развитие института коллекционирования.

Фокус на поддержку галерей проявляется и в предоставляемой им свободе. В этом году ярмарка «1703» отказалась от группировки участников по секциям, галереи готовят максимально разноплановые стенды. Количество участников ярмарки «1703» увеличилось почти в два раза. Свои работы на ярмарке представят более 30 галерей современного искусства из Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода.

Во второй раз в ярмарке принимают участие Triumph gallery, Marina Gisich Gallery, a-s-t-r-a gallery, КультПроект, FINEART GALLERY, Е.К.АртБюро, ART&BRUT Gallery, Generative Gallery, Masters Digital Gallery, FUTURO Gallery, ASKERI GALLERY, Галерея ARTSTORY, 11.12 GALLERY, K2 studio, Third Place NFT, Галерея «Пальто».

В числе дебютантов этого года как успешные и утвердившиеся на рынке искусства игроки, так и начинающие. Впервые участвуют Галерея Люмьер, Крокин галерея, Pogodina Gallery, Pro Art’s Gallery, Grabar gallery, MYTH Gallery, MAISON25, VS Gallery, Pop up Gallery, NAMEGALLERY, ARTZIP, Галерея МАРТ, Arts Square Gallery, Тираж 1/1, 3L STORE, ПАЛАТЫ, Галерея «573», Центр визуальной культуры Beton, Галерея PENNLAB.

На площадке ярмарки также будет работать зона специальных проектов — выставочный проект из корпоративной коллекции Газпромбанка, а также тематический стенд из частного собрания KGallery.

Состав галерей-участниц на основе поданных заявок определял экспертный совет, в который вошли заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, галеристы Марина Гисич (основательница Marina Gisich Gallery) и Дмитрий Ханкин (управляющий партнер Triumph Gallery), научный сотрудник Русского музея и основательница концептуального пространства Maison 25 Евгения Сероусова, а также исполнительный директор ярмарки «1703» Ангелина Карпухина.

Цены на работы разнятся, но будут примерно такими же, как в прошлом году: от 15 тыс. рублей за картины небольшого формата до нескольких миллионов рублей за работы известных авторов, за которые идет борьба между коллекционерами. Стоимость работ каждая галерея устанавливает самостоятельно.

На стендах будет представлена доступная тиражная графика, которая может стать отличным началом для коллекции. Организаторы стремятся максимально погрузить гостей ярмарки в контекст коллекционирования и сломать стереотип, что современное искусство — это что-то непонятное, а собирать его практически невозможно и очень затратно.

Как подогреть интерес

Одновременно с выставкой запланирована культурно-образовательная программа: лекторий, дискуссионная площадка и медиации для посетителей с участием ключевых игроков рынка искусства. Цель программы — погрузить слушателя в мир современного искусства и коллекционирования, чтобы это направление стало понятным, интересным и желанным для самостоятельного изучения.

Лекции в дни работы ярмарки будут посвящены галерейному бизнесу, новым технологиям в искусстве, фотографии, коллекционному дизайну, молодому искусству и образованию в арт-бизнесе. Спикерами выступят участники ярмарки: Марина Гисич, Алина Крюкова (основательница галереи a-s-t-r-a), Александр Шаров (основатель и руководитель галереи 11.12), Полина Бондарева (основатель и директор школы Masters), а также известные коллекционеры и эксперты художественной среды.

Также при поддержке партнеров в преддверии ярмарки проходит серия специальных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге. Коллекционеры в неформальной обстановке познакомятся с частью экспозиции ярмарки и представителями галерей.

Есть надежда, что ярмарка «1703» станет ежегодным, статусным и ожидаемым художественным событием в жизни Северной столицы.

Елена Зубова