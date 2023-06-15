Неустойчивая гибкость

Малый бизнес — один из наиболее гибких и одновременно уязвимых элементов экономики. В кризис предприниматели берут на себя задачи первопроходцев: первыми пробуют работать с новыми поставщиками, осваивают новые логистические маршруты и несут связанные с этим риски. В 2022 году, по словам экспертов, малый бизнес сумел довольно оперативно адаптироваться к макроэкономическим и геополитическим вызовам и воспользоваться мерами поддержки. Это обеспечило к началу 2023-го прирост количество занятых в секторе МСБ до 40% от всех занятых в российской экономике. При этом об устойчивости данной тенденции говорить еще рано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге в секторе МСБ трудится более 1,9 млн человек: около 60% всех занятых в экономике города при среднероссийском показателе 30–40%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге в секторе МСБ трудится более 1,9 млн человек: около 60% всех занятых в экономике города при среднероссийском показателе 30–40%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Итоги, подведенные в конце 2022 года, в целом показали неплохую динамику малого и среднего бизнеса (МСБ), особенно учитывая масштабы изменений, произошедших в бизнес-ландшафте. Положительная динамика роста показателей результативности МСБ за первые два месяца 2023 года, зафиксированная в большинстве исследований малого бизнеса, позволяла делать предположения о возможной адаптации предпринимателей к новым реалиям и начале периода стабилизации после краткосрочных периодов сокращения экономической активности в 2022-м. Однако в сегодняшней непростой деловой среде, по мнению Дмитрия Кнатько, доцента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, следует ограничивать чрезмерный оптимизм относительно устойчивости тенденций роста.

К примеру, отчет Росстата от 3 мая 2023 года показывает, что, несмотря на неплохие показатели индикаторов делового климата в марте, предприниматели выражают пессимизм в части перспектив роста выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев. В апрельском исследовании проекта «Индекс» «Опоры России» содержится аналогичная сдержанная оценка замедления активности малого и микробизнеса. «С учетом чувствительности ожиданий по выручке и расчетов руководителей МСБ на высокую волатильность сегодняшней деловой среды необходимо усиливать и расширять поддержку предпринимательства. Как показывают данные 2019–2022 годов, массированные меры поддержки, предоставляемые государством и иными профильными организациями, способны оказывать значимое положительное влияние на бизнес»,— указывает господин Кнатько.

При этом, по словам Олега Журавлева, генерального директора компании «Вормхолс Внедрение», важно понимать, что адресная поддержка малого бизнеса неэффективна. Это также подтверждается примерами поддержки бизнеса во время пандемийных ограничений в Европе и США, которые привели не к развитию, а к кризису. Эксперт считает, что должна быть выработана система для развития малого и среднего бизнеса, установлены четкие правила игры и адекватные методы контроля за их выполнением. Только при правильном сочетании и сосуществовании крупного и малого бизнеса возможно развитие экономики.

По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, сегодня в рамках национальных проектов реализуется проект «МСБ и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его целевыми показателями к концу 2024 года являются увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 25 млн человек; рост доли МСБ в ВВП до 32,5% и доли экспорта субъектов МСБ в общем объеме несырьевого экспорта до 10%. Приоритетными направлениями для государства в рамках господдержки являются сельское хозяйство, образование, производство военной техники, информационные технологии и медицина.

По данным Минэкономразвития на начало апреля текущего года в России зарегистрировано 1,197 млн вновь созданных компаний МСБ. По словам, Максима Баланева, председателя комитета по поддержке и развитию МСБ и семейного бизнеса Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, такая статистика объясняется взятым государством курсом на поощрение развития своего дела, а также эффективностью созданной системы мер господдержки предпринимательства.

«В Петербурге малый и средний бизнес играет исключительную роль. В секторе МСБ трудится более 1,9 млн человек — около 60% всех занятых в экономике города (среднероссийский показатель составляет 30–40%). Несмотря на особенно тяжелый для бизнеса 2022 год, резкого сокращения числа МСБ в Северной столице не произошло»,— добавляет эксперт.

По словам Дмитрия Панова, председателя петербургского отделения «Деловой России», именно мобильность и гибкость малого и среднего российского предпринимательства может стать основой для укрепления экономической устойчивости страны. Более того, важнейшая роль в достижении технологического суверенитета в рамках утверждаемой Концепции технологического развития РФ до 2030 года отводится именно малым технологическим компаниям, работающим в тесной связке с научно-образовательным комплексом и крупным бизнесом.

«С учетом этого крайне важно в рамках предстоящего ПМЭФ обсудить вопросы поддержки малого инновационного бизнеса в части упрощения доступа к ресурсам и заказам крупных государственных и частных корпораций, предоставления налоговых преференций, льготных кредитных инструментов, а также формирования молодежных технологических команд при ведущих университетах страны»,— заключает эксперт.

В ожидании форума

В рамках Петербургского международного экономического форума запланирована дискуссия вокруг четырех тематических блоков, в том числе посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан. Каждый из этих вопросов, по мнению экспертов, тесно связан с развитием малого и среднего бизнеса в России как важного элемента сбалансированной и развивающейся экономики страны.

По традиции в стартовый день состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, пленарная сессия которого будет посвящена международной кооперации бизнеса. Программа мероприятий Форума малого и среднего предпринимательства также включает четыре основных блока: внешнеэкономическая деятельность, финансы, кооперация и нетворкинг. Среди новых, интерактивных и практико-ориентированных форматов: воркшопы, питч-сессии, истории провалов, TED Talks, практикумы и финансовый батл.

«Среди важных проблем, требующих обсуждения,— разработка мер, которые могли бы поддержать тренд по естественному приросту числа новых МСБ и обеспечить не только количественное, но качественное развитие существующих МСБ, прежде всего, за счет увеличения числа инновационных, быстрорастущих "газелей" бизнеса, а также за счет усиления участия малого бизнеса в торговых операциях на новых формирующихся торговых путях меняющихся международных рынков»,— отмечает Дмитрий Кнатько.

«При этом основной взор государства на ПМЭФ будет направлен на взаимоотношения с дружественными странами, выстраивание эффективных взаимоотношений различных бизнесов во всех возможных взаимодействиях. Как и раньше, представители МСБ будут брать на вооружение способы и методы работы "старших товарищей" по бизнесу. От понимания МСБ этих возможностей и умения перенять и применить их в бизнесе и будет зависеть в большей мере дальнейшее развитие малого бизнеса в РФ»,— добавляет Александр Лаптев, генеральный директор «Эксперт Системс».

Перспективы развития

Как показывают данные лонгитюдных исследований малого бизнеса ФОМ, предпринимательский оптимизм сильно зависит от уверенности предпринимателей в стабильности внешней среды. По словам господина Кнатько, существующие прогнозы развития МСБ в России на 2023 год подчеркивают широкий перечень опасных для бизнеса рисков. К примеру, согласно октябрьскому прогнозу на 2023 год Национального рейтингового агентства (НРА), среди наиболее опасных для предприятий МСБ не только системные риски вроде снижения спроса на товары и услуги, потери поставщиков в результате санкций, логистических рисков, но и связанные с государственной политикой вопросы, в том числе постепенное сокращение государственной поддержки, ужесточение политик кредитования банками.

«Необходимость осуществления регулярных замеров бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий и поддержание уверенности предпринимателей в стабильности поддержки, а также разработка качественных целевых форм поддержки бизнеса являются критическими задачами всех служб поддержки МСБ»,— уверен эксперт. К примеру, разработка и обеспечение доступа МСБ и потенциальных предпринимателей России к качественным образовательным программам во всех регионах могут ответить на ряд системных вызовов предпринимательства.

«Для молодежного и нового предпринимательства качественное и целевое обучение, облегчающее поиск бизнес-возможности и запуск своего дела, способно решить актуальную проблему разрыва между ежегодно открывающимися и закрывающимися предприятиями в стране, а также сократить разрыв между россиянами, которые бы хотели открыть свой бизнес, и теми, кто категорически не готов это делать (сегодня вторых почти в три раза больше, чем первых). Для существующего и развивающегося бизнеса профильное обучение должно облегчить доступ к современным инструментам цифровизации, прорывным инновационным технологиям, формам государственной поддержки, организационным мерам повышения операционных результатов, тем самым повышая устойчивость бизнеса, развивая долю ВВП, приходящуюся на МСБ, увеличивая число граждан, занятых в МСБ»,— поясняет господин Кнатько.

В целом, по словам господина Лаптева, развитие малого бизнеса в перспективе будет сосредоточено вокруг локализации или частичной локализации производств или услуг как поддерживаемого направления со стороны государства и большей части активного населения страны. «Многие предприниматели считают, что санкционная политика подтолкнет бизнес к развитию, даст возможность для прогрессивного рывка, а также обеспечит более эффективный поиск альтернативных путей развития. На сегодняшний момент можно отметить положительные сдвиги в создании благоприятной инфраструктуры для бизнеса, развития государственной поддержки МСБ. В рамках импортозамещения открываются новые возможности для предпринимателей в различных отраслях — от программного обеспечения и комплектующих для промышленного оборудования до логистических решений, производства одежды, косметики и БАДов»,— заключает Антонина Шаркова, руководитель департамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ.

Антонина Егорова