Инвестиции в развитие электросетевого комплекса Петербурга

Социально-экономическая обстановка диктует бизнесу необходимость адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. О том, как энергетика Петербурга выстраивает свой технологический суверенитет и модернизирует работу с ориентиром на клиентов, корреспонденту Business Guide Алле Михеенко рассказал генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Какие основные задачи сегодня стоят перед энергетической отраслью и как они решаются?

ИГОРЬ КУЗЬМИН: Год от года растут ожидания потребителей: жителей, представителей малого и среднего бизнеса, крупных предприятий и застройщиков. Их необходимо оправдывать модернизацией оборудования, реализацией инвестиционных и ремонтных программ, стратегическим планированием развития электросетевого комплекса.

«Россети Ленэнерго» устойчиво улучшают ключевые показатели надежности. Так, средняя продолжительность перерывов электроснабжения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за прошлый год составила 27 минут. Это то время, которое потребовалось на ликвидацию последствий технологического нарушения. Как это возможно? Благодаря технологиям, совершенствованию диспетчерской службы, развитию системы коммутирующих устройств в электрических сетях, своевременной диагностике, повышению квалификации персонала.

Мы продолжаем думать на перспективу, ведь сроки технологического присоединения тоже за последние годы сократились колоссально. Соблюсти их без грамотного планирования было бы практически невозможно. Количество заявок в 2022 году превысило аналогичный показатель 2021 года почти на 30%. Мы подключили к электрическим сетям более 40 тыс. объектов на территории Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 1,1 ГВт.

Долгосрочные ориентиры компании остаются неизменными: качественная и надежная работа, обеспечение условий для экономического развития и промышленного роста регионов присутствия.

BG: Вы затронули тему инвестиционных и ремонтных программ. Какой объем финансирования ПАО «Россети Ленэнерго» в них запланирован на 2023 год?

И. К.: На реализацию инвестиционной программы на 2023 год предусмотрено финансирование по Санкт-Петербургу в размере 29,1 млрд рублей, по Ленинградской области — 9,89 млрд рублей. Ремонт и техническое обслуживание объектов запланированы в объеме 4 млрд рублей. В рамках программы проводятся ремонты воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и прочие работы.

BG: Отдельно как фактор повышения качества электроснабжения прозвучало совершенствование диспетчеризации. Что компания делает в этом направлении?

И. К.: В марте текущего года мы открыли Центр управления сетями (ЦУС), объединяющий контроль над электрокомплексом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это очень важный реализованный проект, который позволяет вывести электроснабжение двух регионов на качественно новый уровень. ЦУС предусматривает единовременную работу 24 диспетчеров в смену. Круглосуточно специалисты управляют более чем 430 подстанциями 35–110 кВ, 30 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 90 тыс. км линий электропередачи.

Ввод в эксплуатацию ЦУС позволил повысить качество информационного взаимодействия с мобильными бригадами и ответственными ведомствами, сократить время ликвидации технологических нарушений.

BG: На каком оборудовании работают диспетчеры?

И. К.: В Центре управления сетями оборудованы высокотехнологичные рабочие места, оснащенные современными отечественными программными комплексами. Компания в целом ориентируется на российских производителей. Например, в этом году мы подключили к энергосистеме две подстанции 110 кВ: «Морскую» на Васильевском острове и «Витебскую» в Пушкинском районе (Шушары). Доля отечественного оборудования на каждом из этих энергообъектов составляет 98%.

Мы уделяем большое внимание вопросам применения отечественной электротехнической продукции, импортозамещению и теме локализации производства с использованием российских компонентов. На площадке нашего Учебного комплекса регулярно проходят встречи с производителями, представителями вузов-партнеров и нашими техническим специалистами, где компании представляют свои новые разработки. В рамках реализации корпоративных мероприятий по научному развитию (в том числе по импортозамещению) мы на постоянной основе привлекаем сотрудников вузов — Горного университета, Политехнического университета Петра Великого, московского ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», казанского ФГБОУ ВО «КГЭУ» — к решению актуальных для электросетевого комплекса задач в части научно-технической и инновационной политики.

BG: Сотрудничество с вузами — это желание «схантить» специалистов смолоду?

И. К.: Здесь, на мой взгляд, решается много серьезных задач. Это инвестиции в будущее. Мы начали разговор с высоких требований и ожиданий потребителей. Создание команды специалистов, способных соответствовать им и через пять, и через двадцать пять лет,— непростая цель. «Россети Ленэнерго» ведут работу с вузами, ссузами, со школьниками, у нас есть курируемые энергоклассы. Конечно, мы хотим, чтобы люди приходили к нам мотивированными, понимали, что могут сделать карьеру в энергетике, уже имея знания о электросетевом комплексе регионов. Я сам начинал свой трудовой путь инженером службы релейной защиты, автоматики и измерений. Все знания приходят с опытом. Мы стремимся помочь молодым ребятам определиться с выбором профессии, направления развития.

BG: Какие факторы, на ваш взгляд, могут позволить электросетевому комплексу Петербурга и Ленобласти совершенствоваться и дальше?

И. К.: Использование современных технологий для повышения надежности электроснабжения, создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества. И, безусловно, высокий уровень подготовки специалистов, которые этими технологиями управляют.