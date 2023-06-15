Параллельное исчерпание

После того как в РФ был разрешен параллельный импорт, часть предпринимателей решила, что им дана индульгенция на незаконное использование чужой интеллектуальной собственности. Юристы поясняют, почему возникло такое мнение и каковы риски неправильной трактовки для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неправильная трактовка того, что происходит, у бизнеса зачастую возникает из-за недопонимания разницы между контрафактом и товаром, ввезенным по параллельному импорту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Неправильная трактовка того, что происходит, у бизнеса зачастую возникает из-за недопонимания разницы между контрафактом и товаром, ввезенным по параллельному импорту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Параллельный импорт был разрешен в России в 2022 году как реакция на уход иностранных брендов из-за введенных против страны санкций. 506-е правительственное постановление от 29 марта ограничило правовую защиту для иностранных правообладателей. Но лишь частично. Как говорят юристы, сегодня в отличие от прежних лет, согласия иностранных производителей на ввоз их товаров не требуется. Речь идет только о товарах тех брендов, которые включены в особый перечень Минпромторга. Сегодня в нем значатся, например, автомобили и запчасти к ним (Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Skoda, Toyota), электроника и бытовая техника (Apple, Samsung, Dyson), фото- и кинотовары (Fujifilm, Kodak, Canon, Epson), алкоголь (Jack Daniel’s, Johnie Walker, White Horse), изделия из древесины (IKEA), косметика, парфюмерия и другие товары широкого потребления, которые стало трудно ввозить в страну напрямую. Кроме того, это касается только оригинальных товаров, контрафакт по-прежнему вне закона.

«В основе параллельного импорта лежит легальный принцип исчерпания исключительного права,— поясняет Марина Пожидаева, юрист Versus.legal.— Если оригинальный товар, маркированный товарным знаком, был уже однажды введен в гражданский оборот, правообладатель теряет возможность контролировать то, что происходит с ним дальше, и защищать свои исключительные права. Следовательно, использование товарного знака другими лицами в отношении аналогичных товаров не является нарушением законодательства и не делает продукцию контрафактной. Работает принцип исчерпания исключительного права. При этом нарушение исключительных прав — разрешение контрафактной продукции, к которой правообладатель не имеет отношения,— отсутствует. Параллельный импорт является законным инструментом торговли, например, в США, Канаде, Великобритании, Японии».

Тем не менее немало предпринимателей посчитали, что 506-е постановление — их индульгенция на то, чтобы пользоваться чужой интеллектуальной собственностью. По статистике, за последний год в судах слушалось более двух сотен дел на тему параллельного импорта.

Неправильная трактовка того, что происходит, у бизнеса зачастую возникает из-за недопонимая разницы между контрафактом и товаром, ввезенным по параллельному импорту, считает Анатолий Шерстин, юрист практики «Интеллектуальная собственность» АБ «Андрей Городисский и партнеры». Первое — это поддельный товар, а второе — оригинал. «Ввоз и введение в гражданский оборот на территории России поддельного товара всегда признавались и признаются нарушением интеллектуальных прав правообладателя. Если же товар оригинальный и включен в утвержденный список для параллельного импорта, то нарушения нет»,— поясняет господин Шерстин.

Юристы уточняют, что если товары не входят в перечень Минпромторга, то ввозить их без согласия правообладателей нельзя. Нарушение их прав влечет за собой компенсацию до 5 млн рублей или двукратный размер стоимости партии контрафактного товара (п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

При этом пользоваться предложенным Минпромторгом перечнем нужно с осторожностью, предупреждает Алексей Самыгин, юрист Национального центра интеллектуального капитала. «Перечень содержит коды ТН ВЭД вместо принятых для товарных знаков классов Международной классификации товаров и услуг. Также перечень называет бренды без указания на конкретные номера свидетельств на товарные знаки. Такие неточности могут привести к проблемам на таможне»,— уточняет господин Самыгин. Так как в перечень Минпромторга периодически вносятся изменения и дополнения, их необходимо постоянно отслеживать, чтобы не оказаться нарушителем.

Механизм защиты на таможне действует так. Помимо перечня Минпромторга, существует также Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), созданный для борьбы с ввозом контрафакта. В нем содержатся сведения о товарном знаке и его регистрации, данные о правообладателе, его представителе и об уполномоченных импортерах, сроке внесения в ТРОИС. Если в страну ввозится оригинальный товар, который есть в списке Минпромторга, никаких проблем на таможне возникнуть не должно, так как такой товар можно ввозить без согласия правообладателя. Если же товара в перечне Минпромторга нет, а товарный знак есть в ТРОИС, то таможня направит запрос правообладателю. Юристы поясняют, что так произойдет, если импортер отсутствует в списке уполномоченных. Товар будет изъят и помещен на склад, а правообладатель должен обратиться за защитой своих прав. Если товар неоригинальный и будет признан судом контрафактным, его изымут и уничтожат.

По словам госпожи Пожидаевой, ошибочное мнение об индульгенции на правовой хаос возникает в основном из-за низкой правовой культуры российских предпринимателей и непонимания глобальных экономических процессов. «В течение года мы могли наблюдать, даже на уровне обычных потребителей, что некоторые онлайн-магазины, которые заявляли о ввозе товаров по параллельному импорту, на самом деле предлагают к продаже контрафактную продукцию, что грубо нарушает принцип параллельного импорта — оригинальность товаров, произведенных самим производителем»,— подчеркивает госпожа Пожидаева.

При этом юристы еще раз предупреждают: использовать на территории России чужие товарные знаки или технологии, защищенные патентом, а также производить или продавать продукцию без разрешения правообладателя все так же запрещено. В стране, несмотря ни на что, продолжают действовать Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Мадридская конвенция о регистрации товарных знаков и другие международные договоры, участником которых была и остается Россия.

Полина Макарова