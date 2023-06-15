«Мы уделяем огромное внимание связям с индустрией»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — постоянный участник Петербургского международного экономического форума. О том, почему участие в конгрессно-выставочных мероприятиях мирового уровня важно для студентов Политеха, о целевом обучении молодых специалистов для нужд крупных работодателей и предстоящем 125-летии университета корреспонденту Business Guide Василисе Мотовой рассказал ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

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BUSINESS GUIDE: В каких форматах университет обычно участвует в ПМЭФ?

АНДРЕЙ РУДСКОЙ: Для нас ПМЭФ — это важнейшая деловая площадка, ведь каждый год именно в рамках форума Политех формирует новые партнерские связи и подписывает соглашения по самым актуальным направлениям взаимодействия в сфере образования, науки и промышленности, подготовки высококвалифицированных специалистов, интеграции профессионального образования. Конечно, Политех принимает участие и в дискуссиях на полях форума, а в культурной программе наш университет традиционно является одной из площадок ПМЭФ: каждый год у нас в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» проходит деловой завтрак с ведущими учеными и общественными деятелями, на котором обсуждаются глобальные проблемы современности.

BG: Участвуют ли в мероприятии студенты Политеха?

А. Р.: Конечно, и не только в ПМЭФ. Вообще, Политех и «Росконгресс» ведут активное сотрудничество в части конгрессно-выставочной деятельности. Мы понимаем, что это стратегически важная сфера для демонстрации технологического и научного потенциала университета. Ведущие эксперты вуза принимают участие в ключевых мероприятиях фонда на постоянной основе. Во многих мероприятиях участвуют и студенты Политеха, причем не только в молодежные дни. Тем самым студенты получают уникальную возможность прохождения учебной и производственной практики на площадках мероприятий мирового уровня. Рад тому, что студенты Политеха привлекаются и для освещения ПМЭФ в рамках работы студенческого медиацентра Минобрнауки России.

BG: В следующем году Политех отметит 125-летие. Какие мероприятия приурочены к этой дате?

А. Р.: Для нас это поистине масштабное событие: 125 лет Политех растит инженерные кадры во благо своей страны, и мы хотим показать во всем многообразии и наши традиции, и наше настоящее, и то, к чему вуз идет. Политех вступил в предъюбилейный год, и большинство мероприятий, событий, проектов, которые проходят в 2023 году, безусловно, связаны с предстоящей важной датой. Мы уже отреставрировали наше легендарное Главное здание, продолжается реставрация и других исторических корпусов, кампус преображается. Безусловно, в день 125-летия, 19 февраля 2024 года, в жемчужине Политеха — легендарном Белом зале — будет проходить концертно-праздничная программа. Конечно, зал не сможет вместить всех друзей университета. Поэтому летом 2024 года мы проведем большой массовый городской праздник, пригласим студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников разных лет, партнеров и, конечно, всех жителей города.

BG: Какие научные мероприятия пройдут в юбилейному году университета?

А. Р.: В августе в Политехе пройдет XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике. Это, пожалуй, самое статусное мероприятие в отрасли: съезд проводится раз в четыре года, начиная с 1960 года, и каждый раз — в новом городе. В 2023 году это масштабное научное мероприятие впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме этого, запланирован еще ряд не менее значимых конференций, съездов, круглых столов, приуроченных к 125-летию Политеха.

BG: Как сам университет готовится к юбилею?

А. Р.: Как я уже говорил, университет расцветает и преображается, и это постоянная комплексная работа. Особого внимания заслуживает подготовка в нашем кампусе, где мы устанавливаем арт-объекты, не только украшающие парк Политеха, но и рассказывающие о важных вехах развития университета. Вообще, далеко не каждый университет может похвастаться собственным кампусом и парком. А мы гордимся еще и запущенным к 125-летию Политеха масштабным научным проектом по изучению флоры и фауны нашего уникального парка, к которому мы привлекли ученых СПбГУ и Русского географического общества.

BG: Цель проекта?

А. Р.: Основная цель — изучить и сохранить этот уникальный памятник природы, ведь в определенном смысле именно это окружение 125 лет вдохновляло ученых Политеха на великие открытия. В результате серьезной исследовательской работы будет создан альманах с уникальными фотографиями и самой интересной информацией. А в парке сделаем экотропу с куар-кодами, чтобы каждый житель города мог гулять и изучать природу.

BG: Сколько выпускников Политеха получат дипломы в этом году?

А. Р.: В этом году ряды политехнического братства пополнят 5057 выпускников очной формы обучения, среди них 3033 — бакалавры, 246 — специалисты, 1778 — магистранты.

BG: Куда предположительно пойдут работать ваши выпускники и по каким специальностям?

А. Р.: Мы уделяем огромное внимание связям с индустрией именно в ракурсе будущего трудоустройства наших выпускников, и без преувеличения могу сказать, что их ждут такие гиганты российской экономики, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Северсталь», ГК «Росатом». И, конечно, мы выпускаем и целевых студентов, которые уже изначально знают, где будут трудиться.

BG: Какие компании — основные заказчики целевого обучения?

А. Р.: В тройку лидеров входят ПАО «Газпром», АО «Информационно-спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» («ИСС-Решетнев»), ПАО «Газпром нефть».

BG: Как университет помогает трудоустраиваться «нецелевым» студентам?

А. Р.: В рамках содействия трудоустройству мы регулярно проводим карьерные мероприятия, это форумы, встречи с работодателями, дни карьеры, онлайн-презентации, ярмарки вакансий, индивидуальное карьерное консультирование. Мы организуем обязательную практику на предприятиях начиная со второго курса. И это дает отличные результаты: 40% студентов находят места практики, стажировки или трудоустройства на карьерных мероприятиях в вузе. А по данным карьерной платформы «Факультетус», трудоустройство выпускников Политеха в 2022 году составило примерно 98%.

BG: В конце июня исполнится год, как в вашем вузе работает Передовая инженерная школа. Как вы оцениваете предварительные итоги проекта?

А. Р.: Скажу без ложной скромности: высоко. Передовая инженерная школа (ПИШ) Политеха «Цифровой инжиниринг» активно взаимодействует с 22 индустриальными партнерами, поддержавшими школу (в первую очередь ГК «Росатом» в лице компании «ТВЭЛ» и ГК «Ростех» в лице АО «ОДК») по широкому спектру направлений: выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу высокотехнологичных компаний, разработке совместных образовательных программ, организации стажировок для студентов. Объем выполненных работ по заказу индустриальных партнеров НИОКР составляет более 500 млн рублей.

С начала реализации программы в ПИШ Политеха 58 человек проходят обучение по пяти программам магистратуры. Еще две новые программы были разработаны в 2022 году и будут реализовываться с 1 сентября 2023 года. Также в 2023 году разработаны еще восемь новых программ магистратуры с набором студентов в 2024 году. Что касается программ дополнительного профессионального образования, то с 2022 года по первый квартал 2023 обучение прошел 1451 человек.

В рамках работы нашей ПИШ уже открыто первое научно-технологическое образовательное пространство топливного дивизиона ГК «Росатом» — «ТВЭЛ — СПбПУ». А в будущем запланировано открытие еще 14 научно-образовательных пространств!

BG: Весной делегация Политеха ездила в Узбекистан, университет также принимал у себя делегацию из Казахстана. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества университета с дружественными странами?

А. Р.: Политех всегда гордился своими прочными партнерскими связями с ведущими вузами всех регионов мира. Однако сейчас происходит трансформация международной деятельности, смещение векторов сотрудничества и поиск новых партнеров. Мы продолжаем работу с дружественными странами — это страны СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и, конечно, пожалуй, главный наш партнер — Китай.

В Узбекистане и Казахстане сейчас идет научно-техническое перевооружение. Страны переходят от аграрной экономики к индустриальному обществу с преобладанием машинного производства. Руководства этих стран ведут планомерную политику, прекрасно понимая, что нужны кадры и технологические решения.

В Узбекистане год от года растет количество студентов, и университеты физически не могут обучать столько людей. Поэтому мы отбираем лучших выпускников бакалавриата и приглашаем их к нам на полноценную программу магистратуры, а после двух лет обучения они возвращаются на родину.

С партнерами из Казахстана мы договорились развивать научно-образовательное сотрудничество по линии аспирантур, взаимное участие в диссертационных советах и организацию совместных защит. Отдельно обсуждалась возможность создания совместного инжинирингового центра в области передовых цифровых технологий.

Продолжается и с каждым годом развивается партнерская работа с целым рядом вузов Белоруссии. Развиваем связи и с Африкой: Политех вошел в международный консорциум «Российско-Африканский сетевой университет», который будет работать как единый пул курсов и дисциплин российских университетов для африканских граждан.