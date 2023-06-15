«Время требует активной предпринимательской позиции»

В сегменте малого бизнеса одна из самых больших проблем — получение кредита. На петербургском рынке малым компаниям в развитии и преодолении кризисных моментов помогает некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» — участник национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и часть инфраструктуры поддержки «Мой бизнес». О ситуации в сегменте малого предпринимательства рассказала Александра Питкянен, исполнительный директор фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Федеральной налоговой службы, по итогам 2022 года число субъектов МСП увеличилось на 2%. Как вы думаете, сыграла ли здесь роль господдержка, в том числе помощь в кредитовании?

АЛЕКСАНДРА ПИТКЯНЕН: Активные малые и средние предприятия — признак развитой экономики. Сектор МСП обеспечивает значительный вклад в ВВП и налоговые доходы государства, создает рабочие места и способствует внедрению инноваций, росту производительности труда. Российские компании в 2022 году оказались в беспрецедентной ситуации, и им понадобилось быстро перестраиваться. Государство поддержало бизнес всесторонними мерами. Одна из самых популярных мер государственной поддержки — льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Конечно, это помогает развитию бизнеса и укреплению конкурентных преимуществ. Предприниматели чувствуют себя увереннее, не боятся реализовывать новые проекты. Для многих из них бизнес — дело жизни, семейная история, ответственность перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Фонд помогает предпринимателям делать шаги в завтрашний день с помощью государственной поддержки, налаживать процессы и верить в успех своих идей и планов. Мы всегда рады, если все получается, ведь благодарность и положительные отзывы клиентов — репутация фонда и прочный фундамент будущего взаимодействия.

BG: Как прошел для малого бизнеса 2022 год?

А. П.: Год был очень непростым для предпринимателей, санкции заставили их работать в новых экономических реалиях, но механизм государственной поддержки показывает себя в действии. Финансовая помощь востребована субъектами малого и среднего бизнеса — и для привлечения дополнительного обеспечения при кредитовании в банках, и для получения заемных средств на льготных условиях. Вырос спрос на программы государственной помощи: субъекты малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане обращаются за финансовой поддержкой. Конечно, многие отрасли бизнеса переориентировались на новые направления.

BG: Представители каких сегментов бизнеса чаще всего обращаются в фонд?

А. П.: К нам обращаются организации из разных сегментов бизнеса, но чаще всего — предприятия сферы услуг, торговые и производственные компании. К каждому клиенту мы находим индивидуальный подход. В текущих экономических условиях, учитывая перестройку бизнес-процессов, производственные предприятия особенно нуждаются в финансовой помощи. Именно поэтому фонд разработал специальную программу для субъектов МСП, ведущих деятельность в сфере обрабатывающих производств.

Основная потребность представителей бизнес-сообщества сегодня — пополнение оборотных средств для закупки материалов, сырья, комплектующих для производств, выплата заработной платы. Время требует активной предпринимательской позиции и следования переменам.

BG: Самозанятые граждане тоже обращаются в фонд?

А. П.: Количество граждан, желающих вести своей дело, растет. Мы всегда готовы поддержать предпринимательскую инициативу, в частности, самозанятых Санкт-Петербурга. Для них фонд предоставляет займы без залогового обеспечения до 500 тыс. рублей.

BG: На какие суммы претендуют компании?

А. П.: В настоящий момент крайне востребованной показывает себя программа микрофинансирования фонда, в рамках которой предприниматели могут получить на развитие своего бизнеса займы до 5 млн рублей под льготные процентные ставки. Есть запросы от предпринимателей и на большие суммы. В случае если субъекту МСП требуется привлечь крупные суммы, фонд готов выступить поручителем перед банком как по кредитным договорам, так и по договорам о предоставлении банковской гарантии. При этом максимальный размер поручительства составляет 100 млн рублей, но не более 50% от суммы обязательств заемщика. Следует отметить, что поручительства и займы фонда предоставляются не только действующему, но и начинающему бизнесу.

BG: Сколько средств в виде займов выдано в 2023 году?

А. П.: По состоянию на конец мая 2023 года по программе предоставления поручительств с начала года поступило 340 обращений — в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Предоставлено 200 поручительств на общую сумму 2,9 млрд рублей, объем обеспеченного финансирования составил 7,7 млрд рублей. По программе микрофинансирования поступило более 200 заявок на заем, это на 40% больше, чем в предыдущем году. Предоставлено 150 займов на общую сумму 511,4 млн рублей.

Как пример успешных кейсов поддержки можно выделить ООО «Лазерный центр» и ООО «ПО "Вулкан"». ООО «Лазерный центр» разрабатывает и производит новые системы и технологии лазерной обработки. Благодаря содействию фонда компания успешно завершила несколько проектов. Первое обращение в фонд было в 2008 году. Инструменты фонда позволяют ускорить процессы роста и развития наукоемких производств и технологических компаний.

ООО «ПО "Вулкан"» производит зарегистрированный под торговой маркой «Митракс» промышленный трактор — МП 635, многофункциональную машину для коммунальной уборки и различных видов работ для сельскохозяйственных, фермерских и частных хозяйств. В 2022 году фонд предоставил ПО «Вулкан» заем без залогового обеспечения по программе микрофинансирования для субъектов МСП сферы обрабатывающего производства. Средства были направлены на исполнение государственного контракта.

BG: Долги перед фондом гасятся вовремя?

А. П.: Мы стремимся к повышению финансовой грамотности наших предпринимателей и к их осознанным решениям в сфере развития бизнеса и предоставления гарантий выполнения своих обязательств. В настоящий момент доля просроченной задолженности в портфеле поручительств составляет менее 2%, что в текущей экономической ситуации является достаточно низким показателем.

BG: В 2023 году для малого бизнеса действуют три государственные программы: «Объединенная программа льготного кредитования»; «Программа стимулирования кредитования субъектов МСП», «Льготный кредит 1764». Фонд работает в рамках этих программ?

А. П.: Если банк-партнер работает по государственным программам, есть лимит, заемщик соответствует требованиям, то мы предоставляем поручительства по кредитным договорам. Фонд также активно работает с Корпорацией МСП, выступает согарантом по совместным сделкам, обеспечивая субъектам МСП доступ к кредитным продуктам коммерческих банков на льготных условиях.

BG: Что позволяет фонду кредитовать малый бизнес под 3–5% годовых?

А. П.: Фонд создан по решению правительства Петербурга с целью развития в городе системы кредитования малого предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга.

В 2020–2023 годах в связи с создавшейся экономической ситуацией программы фонда были пересмотрены. В том числе были внедрены новые программы по предоставлению займов беззалогового обеспечения по ставкам 1–3% годовых.

В 2020–2023 годах фонду были предоставлены средства субсидии в размере 5,9 млрд рублей, в том числе программа предоставления займов субъектам МСП, ведущим деятельность в сфере обрабатывающего производства (1 млрд рублей); программа предоставления займов без залогового обеспечения для поддержки и возобновления деятельности, в целях сохранения занятости, а также займов на выплату заработной платы и обязательных платежей с фонда заработной платы (3,5 млрд рублей); программа предоставления поручительств была докапитализирована на 716,9 млн рублей; программа микрофинансирования с залоговым обеспечением — на 1,2 млрд рублей.

Конечно, у предпринимателей всегда есть выбор, но государство на стороне полезных инициатив и начинаний, мы поддерживаем бизнес и помогаем понять, что даже самое сложное время — это новые ступени развития и роста.

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» создана постановлением правительства Санкт-Петербурга № 1059 от 28.08.2007. Фонд ведет деятельность как гарантийная организация, а также микрокредитная компания с государственным участием. Объем активов фонда по состоянию на текущую дату составляет 10,5 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 1,4 млрд; средства регионального бюджета — 7,1 млрд; накопленная прибыль — 2 млрд. Основная задача фонда — обеспечить равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Елена Зубова