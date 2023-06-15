«ОДК-Климов» расправляет крылья

Рост санкций и взятый в связи с этим курс на импортозамещение стали настоящим вызовом для российской промышленности. Во многих отраслях выпуск продукции увеличился, а на предприятиях ОПК план вырос в разы. Компании столкнулись с необходимостью резко нарастить производственные мощности и параллельно набрать большое количество персонала. О том, как кадровую проблему решает крупнейший разработчик и производитель авиационных двигателей «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»), рассказал директор по персоналу Денис Ванеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «ОДК-Климов» Фото: пресс-служба АО «ОДК-Климов»

BUSINESS GUIDE: Ваше предприятие вот уже много лет уделяет серьезное внимание подготовке кадров. Что изменилось в подходах к подготовке кадров за это время?

ДЕНИС ВАНЕЕВ: Сегодня у нас три основных вида деятельности. Во-первых, это разработка авиационных и вертолетных двигателей для гражданской и военной авиации. Второе направление — серийное изготовление моторов. И если раньше «ОДК-Климов» выпускал около 290 двигателей в год, то в этом году в плане — уже более 500. Третье направление — сервисное обслуживание моторов. В этом смысле предприятие уникальное: мы и разрабатываем, и производим, и обслуживаем свою продукцию.

Все перечисленное требует большого количества высококвалифицированного персонала: конструкторов, производственных рабочих и специалистов по взаимодействию с эксплуатантами. «ОДК-Климов» — высокотехнологичное предприятие, поэтому нам требуются производственные рабочие с квалификацией не ниже пятого разряда. Такие кадры не подготовишь за пару месяцев или даже за полгода. Поэтому в 2009 году мы открыли учебный центр, который системно подходит к подготовке персонала для «ОДК-Климов».

BG: С какими вузами вы сотрудничаете?

Д. В.: Мы не только сами обучаем персонал, но и заключаем договоры с ведущими учебными заведениями, такими как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, БГТУ «Военмех», Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Параллельно мы взаимодействуем с организациями среднего профессионального образования — Приморским техникумом, Академией машиностроения им. Котина, Машиностроительным колледжем. Мы организовали базовые кафедры в вузах, обеспечили необходимое оснащение, разработали учебные программы и предоставили ребятам возможность проходить у нас практику, писать дипломные работы. Совместно с Федеральным кадровым центром оборонно-промышленного комплекса созданы целевые учебные места.

Сегодня учебный центр «ОДК-Климов» — серьезное подразделение в структуре предприятия, которое проводит обязательное обучение уже работающего персонала, организует дополнительные курсы в рамках тарификации, аттестацию персонала, повышение разряда, подтверждение соответствия занимаемой должности, обучение второй профессии.

За последние 15 лет требования к компетентности персонала в России серьезно возросли. С появлением профессиональных стандартов переработали и формализовали требования к персоналу в соответствии с изменившимся законодательством. С другой стороны, в авиастроении до сих пор не приняты все необходимые профстандарты, и это также стало одним из направлений нашей работы по подготовке кадров. Так, в этом году Министерство труда и социальной защиты утвердило два разработанных нами профессиональных стандарта: «Слесарь по ремонту авиационных двигателей» и «Специалист по управлению системой менеджмента качества в авиастроении».

Три года назад стартовал образовательный проект под названием «Крылья Ростеха». По договору с профильным вузом мы набираем студентов на конструкторское и технологическое направления в БГТУ «Военмех» и сразу принимаем их в штат «ОДК-Климов» на оплачиваемую работу. Кроме базовых знаний, ребята сразу получают необходимый опыт и к выпуску уже являются полностью подготовленными специалистам.

Системная работа с персоналом позволила нам преодолеть вызовы, появившиеся в связи с кратным ростом объемов производства в условиях дефицита соискателей на рынке труда. По официальным данным, в Санкт-Петербурге спрос промышленных предприятий на кадры в разы превышает число незанятых людей на рынке труда. В конкурентной борьбе побеждают те предприятия, которые, как «ОДК-Климов», предоставляют работникам наиболее привлекательные условия.

BG: Что может привлечь сегодня кадры на ваше предприятие?

Д. В.: «ОДК-Климов» считается в городе очень добросовестным работодателем. Наш коллективный договор неоднократно занимал первое место в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по уровню защиты интересов работников. Предприятие предлагает высокую заработную плату: сейчас средняя зарплата составляет 89 тыс. рублей, к середине года планируем выйти на 95–96 тыс. рублей, а к концу года — более чем на 100 тыс.

Сейчас к нам в основном приходят люди, которые раньше работали в коммерческих организациях, не способных дать тот уровень стабильности, который обеспечивает государственное предприятие. Хотя прежде была обратная ситуация. Предприятия, подобные нашему, во-первых, дают стабильную загрузку и конкурентную зарплату, а во-вторых, защищают работников от возможных финансовых рисков.

BG: Насколько хватит импульса, обусловленного сегодняшними вызовами, для развития производства,?

Д. В.: Нынешняя ситуация, конечно, не вечная, но мы видим мощный тренд на дальнейшее развитие. Государство предпринимает определенные усилия для развития отрасли в целом: крупные инвестиционные проекты по разработке вертолетных двигателей, программа развития гражданской авиации. Под эти проекты выделяется государственное финансирование, и в целом уже понятна стратегия развития авиации в России до 2035 года. Со своей стороны компания «ОДК-Климов» готова к выполнению принятых в рамках этих проектов обязательств.

BG: А как, по вашему мнению, будет восполняться недостаток кадров, который характерен для рынка сегодня?

Д. В.: Петербург заинтересован в подготовке кадров для промышленности. Создаются дополнительные учебные места, в ближайшей перспективе планируется подписание соглашения между городом и корпорациями по подготовке персонала, особенно рабочего, в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей промышленности. Ведется активная работа по увеличению производительности труда.

Стоит упомянуть популяризацию работы в промышленности в рамках проекта «Петербург заводской». Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга собирает информацию о крупных предприятиях, их специфике, потребностях, возможностях и рассказывает о преимуществах рабочих профессий в формате социальной рекламы.

BG: Есть ли сегодня у молодежи интерес к вашей отрасли?

Д. В.: Конечно, но интерес необходимо поддерживать. Сейчас, например, учебный центр развивает проект «Инженерные классы». В него вовлечены прежде всего школы и техникумы. Наши представители находят заинтересованных учеников, которые становятся участниками проекта. С этого момента мы погружаем ребят в профориентационную экосистему. Даем подросткам возможность осознанно сделать профессиональный выбор, затем влиться в коллектив, еще будучи студентом, в рамках проекта «Крылья Ростеха». Таким образом, на выходе из образовательной организации мы получаем сотрудников, способных выполнять производственные задачи без дополнительного времени на адаптацию и доучивание.

Ребята из «Инженерных классов», еще школьниками, узнают о строении авиационного двигателя и могут самостоятельно провести сборку некоторых узлов. Недавний чемпионат инженерных классов по обслуживанию авиационной техники «Набирая высоту!» показал, каких успехов школьники достигли всего за один учебный год.

Поддерживать интерес к двигателестроению среди учеников 9–11-х классов помогает и корпорация, которая ежегодно проводит профориентационный чемпионат «Построй карьеру в ОДК». Его победители получают дополнительные баллы при поступлении в вузы по программе «Крылья Ростеха».

На увлеченных школьников и студентов мы готовы сделать ставку: именно им предстоит принять эстафету по созданию двигателей следующих поколений. Наша задача — дать им необходимые для этого знания и навыки.

Татьяна Каменева