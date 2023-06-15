Изобретатели велосипедов

Одной из первоочередных задач для российской экономики — особенно в нынешних экономических условиях — становится подготовка грамотных кадров для всех отраслей. После того как значительная часть современного западного оборудования, технологий и программного обеспечения стала труднодоступна, необходимо в оперативном порядке находить всему этому замену за счет внутренних ресурсов. А главным ресурсом в современном мире являются мозги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом высшее образование вновь стоит на пороге реформирования: власти предлагают уйти от чуждой Болонской системы и в очередной раз изобрести велосипед, то есть разработать свою доморощенную систему подготовки специалистов. Пока необходимость внедрения этих новшеств неочевидна даже для многих ректоров российских вузов. Любая реформа в нашей стране, как правило, сопровождается хаосом, а этого любому руководителю хочется избежать.

Единственным очевидным плюсом отказа от Болонской системы, вероятно, станет то, что дипломы российских выпускников перестанут приниматься в странах, где система продолжает работать. То есть власти пытаются таким образом перекрыть «утечку мозгов». Хотя практика еще советских волн эмиграции показывает, что для отъезда специалиста за рубеж это довольно слабая преграда.

Целесообразнее чиновникам всех уровней было бы сосредоточить усилия на том, чтобы обеспечить вузам возможность готовить кадры, которые при выпуске уже имели бы готовые практические навыки. Именно государство могло бы создать систему, которая стимулировала бы предприятия привлекать к работе учащихся. Сделать так, чтобы практика проходила не «для галочки». Такими стимулами могли бы стать налоговые преференции или иные инструменты экономического характера.

Тогда бы экономический прорыв, о котором третье десятилетие грезит несменяемая российская элита, мог бы стать более реальным.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Экономический форум»