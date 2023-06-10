Третье парижское пришествие

Победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде стала Ига Швентек из Польши, которая в тяжелейшем финальном матче в трех партиях взяла верх над чешкой Каролиной Муховой. Это третий (2020, 2022, 2023) триумф на Roland Garros нынешней первой ракетки мира, которая в общей cложности теперь имеет на своем счету четыре титула на турнирах Большого шлема. За тем, как Ига Швентек упустила в финале явное преимущество, едва не проиграла, но затем все-таки выиграла его, наблюдал корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Наверное, это был не самый яркий женский финал Roland Garros за последнее десятилетие. Во всяком случае, по сценарию, уровню тенниса, да и по его красоте противостояние Иги Швентек и Каролины Муховой явно уступает финалу 2014 года, в котором Мария Шарапова в напряженной борьбе переиграла румынку Симону Халеп. Зато для польской первой ракетки мира значимость этого матча трудно переоценить. Он хотя и не меняет представление об Иге Швентек в корне, но заставляет посмотреть на нее немного иначе.

Дело в том, что три предыдущих финала на мейджорах, парижские 2020 и 2022 годов, а также прошлогодний нью-йоркский дались польке сравнительно легко. Ее соперницы, американки София Кенин и Коко Гауфф, а также туниска Унс Джабир порой демонстрировали классный теннис, но на троих не смогли взять ни одного сета. А здесь у польки получалось далеко не все, да и Каролина Мухова не подкачала. Поэтому Швентек пришлось проявить твердость характера, присущую далеко не всем чемпионам.

Счет первого сета — 6:2 — отнюдь не отражал реальный градус противоборства. Например, пятый гейм на подаче Швентек длился почти десять минут. Каролина Мухова — девушка не робкого десятка, но она не сразу адаптировалась к особым условиям, которые сопровождают финалы на мейджорах. Поэтому из одиннадцати первых геймов этого матча она оставила за собой лишь два, и полька повела во второй партии — 3:0.

Лишь затем финал начался по-настоящему. Пытаясь не упустить контроль над ситуацией, Швентек все-таки утратила бдительность и позволила сопернице сравнять счет. В девятом и одиннадцатом геймах соперницы обменялись брейками, а в двенадцатом гейме Мухова снова взяла чужую подачу и оставила сет за собой.

Чешка, конечно, временами была очень хороша. Ее акцентированные удары справа и эффектные выходы к сетке доставляли Швентек немало хлопот. Неудивительно, что третий сет превратился для польки в настоящее испытание. Она проигрывала 0:2, затем уступала 3:4 с брейком, при счете 4:4 была вынуждена отыгрывать брейк-пойнт, но за счет более надежной и подходящей для грунта игры все-таки сломила сопротивление Муховой. Последнее очко чешка, которая в четверг в похожей борьбе переиграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и, таким образом, проводила второй подряд тяжелейший матч, отдала двойной ошибкой. В итоге — 6:2, 5:7, 6:4 за 2 часа 46 минут.

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Для Швентек этот триумф ценен еще и тем, что, если в прошлом году по ходу первой части сезона у нее все шло как по маслу, то сейчас она столкнулась с проблемами. Главные соперницы, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, заметно прибавили. К тому же с недавнего турнира в Риме полька была вынуждена сняться из-за травмы бедра.

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И все-таки в решающий момент грунтового сезона польская теннисистка снова вышла на пик формы и поэтому сохранила лидерство в мировой классификации, на котором в понедельник она останется 62-ю неделю подряд. Причем на данный момент ситуация такова, что по итогам Wimbledon Швентек может обойти только Соболенко. И то лишь в том случае, если Швентек, которая в Лондоне дальше четвертого круга никогда не проходила, снова потерпит неудачу на травяном мэйджоре.