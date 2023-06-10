Газета The New York Times узнала об ожиданиях чиновников США и ЕС от контрнаступления ВСУ

Чиновники США и ЕС на условиях анонимности рассказали газете The New York Times, что буду считать успехом при контрнаступлении вооруженных сил Украины. Издание делает вывод, что успехом США и ЕС будут считать оттеснение войск РФ с «ключевых территорий» или нанесение такого удара, который заставит Кремль задуматься о перспективах спецоперации.

Вместе с тем, отмечает издание, американские и европейские чиновники считают маловероятным, что в ходе контрнаступления ВСУ смогут выйти к границам 24 февраля 2022 года. Источники газеты в спецслужбах США наиболее вероятным сценарием считают ситуацию, когда ВСУ на начальном этапе смогут одержать небольшие победы, например вытеснить войска РФ с юга-запада Украины. Символической победой в контрнаступлении ВСУ для западных чиновников будет считаться занятие Запорожской АЭС, пишет издание.

Проваленным контрнаступление для США и ЕС будет считаться ситуация, при которой армия Украины не сможет занять ни одного города и сохранится действующая линия соприкосновения. При этом западные чиновники опасаются, что в случае большого успеха ВСУ в России может начаться массовая мобилизация.

Официальные лица Украины и России публикацию The New York Times не комментировали.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина