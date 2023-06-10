Первая ракетка мира Швёнтек третий раз выиграла Roland Garros

Занимающая первое место рейтинга WTA польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) чешку Каролину Мухову. Продолжавшаяся 2 часа 46 минут встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

22-летняя Швёнтек выиграла четыре турнира Большого шлема в одиночном разряде, сегодняшняя победа стала для нее третьей на Roland Garros.

26-летняя Мухова занимает 43-ю строчку рейтинга WTA. Она выиграла один турнир под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

Турнир завершится 11 июня финальным матчем мужского одиночного разряда. Призовой фонд Roland Garros составляет €49,6 млн.

Мария Федотова