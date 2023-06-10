Стоматологии меняют прайсы

Московские стоматологи столкнулись с дефицитом имплантатов и роторасширителей. Опрошенные “Ъ FM” врачи и владельцы клиник отмечают, что в последнее время стало сложнее купить материалы для протезирования американской Dentsply Sirona. Дилеры предупреждают, что производитель ужесточил требования к поставкам в Россию. Сложнее стало найти также некоторые расходники и обезболивающие. Из-за нестабильности поставок и роста цен клиники стали чаще пересматривать цены. Тему продолжит Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из-за изменения курса валют и логистики цены в стоматологиях выросли на 10-15% еще в марте 2022 года. Но дефицит материалов проявился не сразу. Одними из первых у дилеров стали пропадать анестетики и оборудование, в том числе боры и фрезы. Клиники столкнулись со сложностями с закупкой немецкого пломбировочного цемента Vitremer, ультракаина французской Sanofi Aventis Pharma и препарата Ubistesin американской 3M. Последний врачи и вовсе называют почти безальтернативным. Переход на аналоги уже немного снизил качество услуг, говорит стоматолог одной из частных клиник Москвы Василий. По его словам, рост цен снизил спрос на эстетические процедуры:

«Например, французский Scandonest и другие зарубежные аналоги не работают так, как Ubistesin. Из последнего, что я слышал, концерн Dentsply Sirona приостанавливает поставки в Россию. А это шведские имплантаты Astra. Слышали от трех дилеров, что надо закупать их впрок.

Для пациента меняется привычный уровень оказания услуги. Меньше обращаются с эстетическими целями. В основном приходят, когда зуб уже болит. Если перестал болеть, очень хорошо, будем дальше ходить без него или с желтыми зубами и надевать зеленый галстук».

За весь 2022-й, по данным «СберЗдоровья» и «Платформы ОФД», частные стоматологические услуги в стране подорожали на четверть. Спрос, по разным данным, упал на 3-8%. В топ-покупок вошли пломбирование и консультации по обслуживанию брекет-систем. Выбор последних стал скромнее, говорит директор клиники эстетической стоматологии Deva-Dent Олесь Левчук:

«Есть лингвальные брекеты, которые устанавливаются с внутренней стороны зубов. Была категория людей, которые хотели именно такие. Но каждый брекет заказывается в Германии индивидуально. Создатели этой системы отказались сотрудничать с Россией. Новых пациентов мы на такую систему уже не можем брать. Выручки резко растут и также резко падают. Это всегда кассовые разрывы. Раньше сезонные спады составляли10-20%. Сейчас снижение спроса может доходить до 50%».

Финансовое планирование осложняет необходимость делать запасы, пока товар есть у дилеров. Пользоваться услугами перекупщиков, отмечают в клиниках, рискованно. В таком случае товары, скорее всего, будут поставляться без специальной маркировки, которая гарантирует качество продукции. Режим экономии становится более жестким, говорит учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия» Дмитрий Богуславский:

«Старшая медсестра где-то что-то находит периодически, но некоторые препараты пропали. Сейчас проблема с поставками OptraGate, одноразовыми роторасширителями. Это в принципе делается только одной компанией. Иногда пытаемся под одного пациента его OptraGate оставить, чтобы дальше его использовать. Но так чтобы это ухудшало работу, я не вижу».

Цены на услуги клиникам иногда приходится пересматривать раз в квартал. Все зависит от курсов доллара и евро, уточняет владелица центров инновационных стоматологий Regale, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова:

«Цены сейчас непредсказуемы. Я даже думала перейти на привязку к доллару, это можно сделать официально. Думала, пациентам так будет комфортнее. Но за счет логистики то, удорожания к американской валюте уже даже привязываться нельзя. И совершенно непонятно, что будет дальше. Поэтому если раньше стоимость услуг пересматривалась раз в год, то теперь — раз в полгода».

Желающие сэкономить нередко отправляются лечить зубы в регионы. По данным мартовского опроса сервиса ТВИЛ, самыми востребованными направлениями для стоматологическими туризма стали Тверь и Краснодар. Таких поездок впрочем становится все меньше из-за того, что цены в региональных клиниках почти сравнялись с московскими, предполагает почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский:

«Регионы постепенно переходят на новые дорогостоящие технологии. Препараты или материалы зарубежного производства что в Рязани, что в Москве будут стоить одинаково. Цены в Екатеринбурге в частных клиниках могут быть на некоторые услуги выше, чем в столице. И везде сложился свой рынок ценообразования. Если только пациенты из совсем отдаленных регионов, где нет высококачественных стоматологических услуг, могут приехать. Но, скорее всего, в свои местные столицы субъектов федерации».

Ситуацию осложняет нехватка кадров. Об отъезде своих специалистов за границу говорят почти все клиники, опрошенные “Ъ FM”. По данным Росстата, численность врачей и средних медработников в стоматологических учреждениях в прошлом году снизилась почти на 2% — это максимум с 2018-го.

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Елизавета Скобцова