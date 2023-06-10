Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоматологии меняют прайсы

Как изменился ассортимент препаратов и стоимость услуг частных клиник

Московские стоматологи столкнулись с дефицитом имплантатов и роторасширителей. Опрошенные “Ъ FM” врачи и владельцы клиник отмечают, что в последнее время стало сложнее купить материалы для протезирования американской Dentsply Sirona. Дилеры предупреждают, что производитель ужесточил требования к поставкам в Россию. Сложнее стало найти также некоторые расходники и обезболивающие. Из-за нестабильности поставок и роста цен клиники стали чаще пересматривать цены. Тему продолжит Александр Рассохин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из-за изменения курса валют и логистики цены в стоматологиях выросли на 10-15% еще в марте 2022 года. Но дефицит материалов проявился не сразу. Одними из первых у дилеров стали пропадать анестетики и оборудование, в том числе боры и фрезы. Клиники столкнулись со сложностями с закупкой немецкого пломбировочного цемента Vitremer, ультракаина французской Sanofi Aventis Pharma и препарата Ubistesin американской 3M. Последний врачи и вовсе называют почти безальтернативным. Переход на аналоги уже немного снизил качество услуг, говорит стоматолог одной из частных клиник Москвы Василий. По его словам, рост цен снизил спрос на эстетические процедуры:

Возможна ли в России легализация формата ИП для врачей

Возможна ли в России легализация формата ИП для врачей

«Например, французский Scandonest и другие зарубежные аналоги не работают так, как Ubistesin. Из последнего, что я слышал, концерн Dentsply Sirona приостанавливает поставки в Россию. А это шведские имплантаты Astra. Слышали от трех дилеров, что надо закупать их впрок.

Для пациента меняется привычный уровень оказания услуги. Меньше обращаются с эстетическими целями. В основном приходят, когда зуб уже болит. Если перестал болеть, очень хорошо, будем дальше ходить без него или с желтыми зубами и надевать зеленый галстук».

За весь 2022-й, по данным «СберЗдоровья» и «Платформы ОФД», частные стоматологические услуги в стране подорожали на четверть. Спрос, по разным данным, упал на 3-8%. В топ-покупок вошли пломбирование и консультации по обслуживанию брекет-систем. Выбор последних стал скромнее, говорит директор клиники эстетической стоматологии Deva-Dent Олесь Левчук:

«Есть лингвальные брекеты, которые устанавливаются с внутренней стороны зубов. Была категория людей, которые хотели именно такие. Но каждый брекет заказывается в Германии индивидуально. Создатели этой системы отказались сотрудничать с Россией. Новых пациентов мы на такую систему уже не можем брать. Выручки резко растут и также резко падают. Это всегда кассовые разрывы. Раньше сезонные спады составляли10-20%. Сейчас снижение спроса может доходить до 50%».

Финансовое планирование осложняет необходимость делать запасы, пока товар есть у дилеров. Пользоваться услугами перекупщиков, отмечают в клиниках, рискованно. В таком случае товары, скорее всего, будут поставляться без специальной маркировки, которая гарантирует качество продукции. Режим экономии становится более жестким, говорит учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия» Дмитрий Богуславский:

«Старшая медсестра где-то что-то находит периодически, но некоторые препараты пропали. Сейчас проблема с поставками OptraGate, одноразовыми роторасширителями. Это в принципе делается только одной компанией. Иногда пытаемся под одного пациента его OptraGate оставить, чтобы дальше его использовать. Но так чтобы это ухудшало работу, я не вижу».

Цены на услуги клиникам иногда приходится пересматривать раз в квартал. Все зависит от курсов доллара и евро, уточняет владелица центров инновационных стоматологий Regale, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова:

Каких материалов и препаратов не хватает стоматологам

Каких материалов и препаратов не хватает стоматологам

«Цены сейчас непредсказуемы. Я даже думала перейти на привязку к доллару, это можно сделать официально. Думала, пациентам так будет комфортнее. Но за счет логистики то, удорожания к американской валюте уже даже привязываться нельзя. И совершенно непонятно, что будет дальше. Поэтому если раньше стоимость услуг пересматривалась раз в год, то теперь — раз в полгода».

Желающие сэкономить нередко отправляются лечить зубы в регионы. По данным мартовского опроса сервиса ТВИЛ, самыми востребованными направлениями для стоматологическими туризма стали Тверь и Краснодар. Таких поездок впрочем становится все меньше из-за того, что цены в региональных клиниках почти сравнялись с московскими, предполагает почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский:

«Регионы постепенно переходят на новые дорогостоящие технологии. Препараты или материалы зарубежного производства что в Рязани, что в Москве будут стоить одинаково. Цены в Екатеринбурге в частных клиниках могут быть на некоторые услуги выше, чем в столице. И везде сложился свой рынок ценообразования. Если только пациенты из совсем отдаленных регионов, где нет высококачественных стоматологических услуг, могут приехать. Но, скорее всего, в свои местные столицы субъектов федерации».

Ситуацию осложняет нехватка кадров. Об отъезде своих специалистов за границу говорят почти все клиники, опрошенные “Ъ FM”. По данным Росстата, численность врачей и средних медработников в стоматологических учреждениях в прошлом году снизилась почти на 2% — это максимум с 2018-го.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...