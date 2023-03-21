Рецепт частной практики

Российские врачи поддержали легализацию частной практики, речь о ситуациях, когда специалист ведет прием индивидуально за пределами государственной или коммерческой клиники. Опрос проводила платформа «Справочник врача», результаты исследования приводят «Ведомости». Почти 90% специалистов считают, что частную практику нужно ввести. Три четверти респондентов готовы вести прием, если такая возможность появится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Почему частная практика не получила развития в России? И что может измениться, если ее легализуют? Медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей отметил, что сейчас получить необходимую лицензию отдельному врачу намного сложнее, чем клинике:

«Главный вопрос состоит в лицензировании медицинской деятельности. То есть для того, чтобы заниматься частной практикой, необходимо получить соответствующее разрешение. И, как правило, его оформляют медицинские организации, так как им проще это сделать. Кроме того, порядки оказания медпомощи требуют, например, соответствующих условий, например, развернутых операционных по ряду профилей. Поэтому здесь вести прием в частном порядке достаточно сложно.

Для того чтобы эта инициатива была реализована, необходимо упростить условия получения лицензий для специалистов, которые хотят заняться индивидуальным предпринимательством.

Кроме того, не исключено, что те санкции, которые будут применяться к врачам частной практики в случае нарушений, будут превалировать над той прибылью, которую они могут получить. И, конечно же, для того чтобы реализовать данную инициативу, необходимо усовершенствовать систему контроля за деятельностью таких специалистов».

Несмотря на отсутствие легальной возможности вести частную практику, некоторые врачи все-таки принимают пациентов в индивидуальном порядке. Однако оценить объем таких услуг трудно, отметили собеседники “Ъ FM”. Если такой формат станет законным, то ключевым вопросом будет персональная ответственность доктора, подчеркнул главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

«У нас медицина, за исключением некоторых отдельных областей, например, стоматологии, в целом государственная. Появление подобной практики повысило бы ответственность конкретного врача за свои действия, потому что на сегодняшний день все ошибки, все неблагоприятные исходы, все риски несет медицинская организация, а доктор зачастую подвергается уголовному преследованию. Эти вопросы, безусловно, связаны, — частная практика и ответственность специалистов.

Между тем работа в индивидуальном порядке, в первую очередь, возможна у общих терапевтов, у докторов, которые занимаются консультативной деятельностью. Это, безусловно, потребует существенных изменений в регуляторике».

Возможность вести частную практику была прописана в российских законах. Но документ, который ее регулировал, утратил силу больше 10 лет назад. Наладить такой механизм можно, но с оговорками, пояснил первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко:

«Как правило, специализированные виды помощи оказываются в рамках кооперации с коллегами. Врач-одиночка, не будучи включенным в общую систему оказания медпомощи, полноценно выполнять свои действия не может. Если специалисты будут обладать правом частной практики, то они смогут добровольно объединяться, и тогда наша поликлиника превратится в совокупность индивидуальных предпринимателей, которые отвечают только за свои действия. При этом, конечно, это может быть выгодно, потому что даже в самых лояльных и хорошо настроенных к врачу частных клиниках уровень той части тарифа, который попадает непосредственно специалисту, не превышает 50%.

Что касается изменений для пациентов, то здесь все будет зависеть от уровня регулирующих документов.

Если они будут написаны с умом и направлены именно на развитие профессиональной конкуренции, то люди получат качество, причем по меньшей цене. Если мы скатимся в запретительный тон, то просто никто не пойдет в эту частную практику, и она, не родившись, умрет».

Если врач будет заниматься частной практикой без лицензии, то ему грозит уголовное наказание до трех лет тюремного заключения либо штраф до 120 тыс. руб.

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Елена Иванова, Илья Сизов