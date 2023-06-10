Шведский владелец брендов Zewa, Libresse и Libero объявил о продаже бизнеса в России

Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, объявила о продаже бизнеса в России. Сворачивание деятельности на российском рынке компания начала в 2022 году.

В пресс-релизе Essity говорится, что соглашение с покупателями уже подписано и получило одобрение российских властей. Кто приобретет бизнес компании, а также за какую сумму, не уточняется. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года.

Essity добавила, что в 2022 году ее продажи в России составили примерно 2% от общего объема продаж. В прошлом году активы компании в России были обесценены примерно на 1,7 млрд шведских крон ($157 млн).

В России работает три фабрики Essity, а всего в российском подразделении трудоустроено 1300 сотрудников. В апреле 2022 года шведская компания объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса». Essity также сообщала, что не рассматривает параллельный импорт своей продукции в РФ.

Подробности — в материале «Ъ-Спб» «Санитарно-стратегический уход».

Лаура Кеффер