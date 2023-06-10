Губернатор Беглов подписал закон о газификации жилья за счет маткапитала

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в городской закон о расходовании средств регионального маткапитала на газификацию жилья. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства в ЗакСе Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства в ЗакСе Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков. По их мнению, затраты на газификации жилья могут быть «неподъемным грузом» для семей.

Согласно новому закону, средства, выделенные городом, можно будет потратить на проектирование, изыскательные работы, установку газопровода, покупку газовых плит, котлов, варочных поверхностей и дымовых и вентиляционных каналов. Закон будет действовать как в Петербурге, так и в Ленобласти.

Напомним, что размер маткапитала в Петербурге составляет около 195 тыс. руб. Средства выделяются после рождения или усыновления третьего ребенка с начала 2012 года.

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