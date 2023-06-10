В Пермь пришел новый трамвай «Львенок» по концессии

В Пермь поступил новый трамвай «Львенок» по концессионному соглашению о модернизации трамвайного парка и инфраструктуры. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале, этот трамвай стал первым из крупной партии, которая поступит в краевую столицу. «Сейчас он проходит техническую подготовку в депо «Красный Октябрь», в свой первый рейс по улицам города состав выйдет примерно через две недели», - добавил глава Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.

Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. В рамках концессии уже началась замена трамвайных путей на ул. Куйбышева. По словам Дмитрия Махонина, следующие в очереди на ремонт пути на ул. Мира и ул. Дзержинского.