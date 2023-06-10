Суд на 90 дней закрыл доставку «Ёбидоёби» в Екатеринбурге после отравления 32 человек

В Екатеринбурге произошло массовое отравление клиентов сети доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби». Суд приостановил работу сети в городе на три месяца. Пострадали 32 человека.

Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверил объекты «Ёбидоёби» и выявил «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», говорится в сообщении ведомства в Telegram. В пробах пищевой продукции найдена сальмонелла.

Роспотребнадзор выдал предписания владельцу сети. Деятельность точки общепита была запрещена еще до решения суда.

Леонид Уварчев