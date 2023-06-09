Суд ООН одобрил вступление 33 стран в дело по иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге одобрил заявления 33 стран о вступлении в разбирательство между Украиной и Россией по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Решение принято большинством голосов (.pdf). Речь идет о странах Запада.

Кто включен в рассмотрение дела: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Испания, Ирландия, Хорватия, Чехия и Швеция.

Украина подала иск к РФ в Международный суд ООН 26 февраля на фоне введения российских войск на свою территорию. Он касается интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Леонид Уварчев