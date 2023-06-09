Зарубежные СМИ: Какие обвинения предъявлены Дональду Трампу?

Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о секретных документах. Об этом сообщил сам бывший президент США. По данным СМИ, речь идет о семи пунктах. Среди них — незаконное хранение государственных секретов, воспрепятствование правосудию и заговор. После окончания президентского срока Трамп продолжил хранить в своей резиденции несколько сотен документов. Среди них были, например, письма Ким Чен Ына. Впрочем, как именно файлы угрожали национальной безопасности, неизвестно. Республиканцы называют обвинения вмешательством в грядущие выборы. А американские СМИ размышляют, может ли дело повлиять на голосование. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Историю дела напоминает The Guardian: закон требует, чтобы президентские документы передавались в Национальное управление архивов и документации. В марте 2021 года оно обнаружило, что записи о работе Трампа отсутствуют. После просьбы его адвокаты вернули документы, но не все. Управление пожаловалось в Министерство юстиции, а ФБР начало расследование. В доме Трампа прошли обыски, и там нашли 11 коробок с секретными документами.

Узнав о предъявлении обвинений, республиканцы из Конгресса поддержали Трампа. Многие считают это спланированной атакой на бывшего президента накануне очередных выборов, передает NBCNews. Джо Байден использует власть в качестве политического оружия, уверены сторонники Трампа. Сам действующий президент предпочел дистанцироваться от дела. В Белом доме заявили, что обо всем узнали из новостей.

The New York Times вспоминает, что семь лет назад Трамп критиковал свою соперницу Хиллари Клинтон за использование частной электронной почты вместо защищенной государственной и обещал соблюдать все законы, которые касаются охраны секретных данных. Газета предполагает, что обвинения могут стать для Трампа точкой невозврата и, наконец, перевесят поддержку консерваторов, которая усиливалась с каждой новой атакой на бывшего президента.

Вопрос действительно важный, потому что Трамп все еще вправе баллотироваться в следующем году, и даже обвинительный приговор не помешает ему стать президентом. Собеседники The Washington Post говорят, что поводов снять кандидата с выборов не так много. Единственный подходящий под случай Трампа, и то с натяжкой, участие в мятеже. Противники бывшего президента считают, что ему нужно запретить избираться из-за его активной роли в штурме Капитолия в январе позапрошлого года.

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