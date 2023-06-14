Как рассчитывается ЭКГ-рейтинг

Рейтингование осуществляется в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных на территории того или иного региона России, включая малый, средний и крупный бизнес, но не включая финансовые институты (банки, страховые и иные организации), микропредприятия, бюджетные, казенные и автономные учреждения, поскольку с учетом специфики и масштаба их деятельности они требуют иных подходов к рейтингованию. Оцениваются именно юридические лица, а не группы компаний (на сайте доступен поиск компании по ИНН и наименованию юрлица). По каждой компании также доступна разбивка по составляющим оценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По умолчанию в рейтинге не отображаются компании, закрывшие доступ к своей финансовой отчетности, но они также могут принять участие в рейтинге (для этого необходимо связаться с командой рейтинга, отправив заявку в свободной форме по контактам, указанным на сайте экг-рейтинг.рф). Отчетность по-прежнему будет относиться к сведениям, составляющим налоговую тайну, а публикации будет подлежать только интерпретация финансовых результатов в виде баллов.

Итоговый балл каждой компании зависит от оценок по каждому из этапов и направлений. Рейтинг состоит из двух основных этапов. По результатам первого этапа (скоринга) максимальное количество баллов, которые могут быть получены по направлениям «Экология», «Кадры» и «Государство», составляет 15, 35 и 50 соответственно.

В первом блоке учитываются такие показатели, как максимальный размер экологических платежей за один год из трех последних календарных лет (включая текущий календарный год). Для целей скоринга в виде экологических платежей учитываются плата за негативное воздействие на окружающую среду, штраф за нарушение экологического законодательства и начисленная сумма экологического ущерба. Если такие платежи отсутствуют или их среднегодовой размер составляет 1 тыс. руб. и менее, то компания получает 100 баллов, при наличии экологических платежей, среднегодовой размер которых составляет более 1 тыс. руб., балл рассчитывается исходя из отношения суммы экологического платежа к сумме выручки за соответствующий год (к расчету принимается максимальное значение за три последних календарных года).

В «Кадрах» учитывается коэффициент средней заработной платы на предприятии: если показатель больше или равен сумме двух средних заработных плат по субъекту РФ, то компания получит 100 баллов, если показатель меньше суммы двух средних заработных плат в регионе, то балл рассчитывается как отношение фактического показателя к сумме двух средних заработных плат по субъекту РФ, умноженное на 100 баллов.

В блоке «Государство» в рамках скоринга учитываются такие показатели, как «Финансовая устойчивость» (включая коэффициенты текущей ликвидности, общей платежеспособности, автономии, рентабельности активов, роста внеоборотных активов), «налоговая история и репутация». Этот показатель учитывает отсутствие фактов существенного отклонения показателя налоговой нагрузки организации от среднеотраслевого показателя в субъекте РФ, существенной недоимки, иностранных лиц, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, в составе учредителей налогоплательщика, исполнительного производства, привлечения по статье 19.28 КоАП РФ (коммерческий подкуп). Также учитывается ненахождение компании в реестре недобросовестных поставщиков, отсутствие при исполнении государственных контрактов фактов нарушения сроков и (или) расторжения контрактов и возраст компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полный рейтинг 95 тыс. компаний доступен на сайте экг-рейтинг.рф. Номер телефона проекта «ЭКГ-рейтинг»: +7 (495) 744-62-50

Полный рейтинг 95 тыс. компаний доступен на сайте экг-рейтинг.рф. Номер телефона проекта «ЭКГ-рейтинг»: +7 (495) 744-62-50



В рамках анкетирования в «Экологии» (максимум 10 баллов) учитываются использование наилучших доступных технологий в производственных процессах и реализация экологических проектов, в «Кадрах» оцениваются социальный пакет и наличие социальных и демографических мер поддержки как работников, так и их семей (в том числе наличие выплат при рождении детей, компенсаций при оплате детского сада, жилищных программ) и реализация благотворительных проектов, направленных на укрепление семейных ценностей, традиций, общества и безопасности страны. В блоке «Государство» учитываются социальные инвестиции в регионы присутствия. Еще по пять баллов компания может получить за членство в крупнейших деловых объединениях страны (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», ТПП РФ) и призовые места в премиях и конкурсах, проводимых этими объединениями.