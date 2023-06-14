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Коммерсантъ FM
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Как рассчитывается ЭКГ-рейтинг

Рейтингование осуществляется в отношении всех юридических лиц, зарегистрированных на территории того или иного региона России, включая малый, средний и крупный бизнес, но не включая финансовые институты (банки, страховые и иные организации), микропредприятия, бюджетные, казенные и автономные учреждения, поскольку с учетом специфики и масштаба их деятельности они требуют иных подходов к рейтингованию. Оцениваются именно юридические лица, а не группы компаний (на сайте доступен поиск компании по ИНН и наименованию юрлица). По каждой компании также доступна разбивка по составляющим оценки.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По умолчанию в рейтинге не отображаются компании, закрывшие доступ к своей финансовой отчетности, но они также могут принять участие в рейтинге (для этого необходимо связаться с командой рейтинга, отправив заявку в свободной форме по контактам, указанным на сайте экг-рейтинг.рф). Отчетность по-прежнему будет относиться к сведениям, составляющим налоговую тайну, а публикации будет подлежать только интерпретация финансовых результатов в виде баллов.

Итоговый балл каждой компании зависит от оценок по каждому из этапов и направлений. Рейтинг состоит из двух основных этапов. По результатам первого этапа (скоринга) максимальное количество баллов, которые могут быть получены по направлениям «Экология», «Кадры» и «Государство», составляет 15, 35 и 50 соответственно.

В первом блоке учитываются такие показатели, как максимальный размер экологических платежей за один год из трех последних календарных лет (включая текущий календарный год). Для целей скоринга в виде экологических платежей учитываются плата за негативное воздействие на окружающую среду, штраф за нарушение экологического законодательства и начисленная сумма экологического ущерба. Если такие платежи отсутствуют или их среднегодовой размер составляет 1 тыс. руб. и менее, то компания получает 100 баллов, при наличии экологических платежей, среднегодовой размер которых составляет более 1 тыс. руб., балл рассчитывается исходя из отношения суммы экологического платежа к сумме выручки за соответствующий год (к расчету принимается максимальное значение за три последних календарных года).

В «Кадрах» учитывается коэффициент средней заработной платы на предприятии: если показатель больше или равен сумме двух средних заработных плат по субъекту РФ, то компания получит 100 баллов, если показатель меньше суммы двух средних заработных плат в регионе, то балл рассчитывается как отношение фактического показателя к сумме двух средних заработных плат по субъекту РФ, умноженное на 100 баллов.

В блоке «Государство» в рамках скоринга учитываются такие показатели, как «Финансовая устойчивость» (включая коэффициенты текущей ликвидности, общей платежеспособности, автономии, рентабельности активов, роста внеоборотных активов), «налоговая история и репутация». Этот показатель учитывает отсутствие фактов существенного отклонения показателя налоговой нагрузки организации от среднеотраслевого показателя в субъекте РФ, существенной недоимки, иностранных лиц, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, в составе учредителей налогоплательщика, исполнительного производства, привлечения по статье 19.28 КоАП РФ (коммерческий подкуп). Также учитывается ненахождение компании в реестре недобросовестных поставщиков, отсутствие при исполнении государственных контрактов фактов нарушения сроков и (или) расторжения контрактов и возраст компании.

Полный рейтинг 95 тыс. компаний доступен на сайте экг-рейтинг.рф. Номер телефона проекта «ЭКГ-рейтинг»: +7 (495) 744-62-50
Полный рейтинг 95 тыс. компаний доступен на сайте экг-рейтинг.рф. Номер телефона проекта «ЭКГ-рейтинг»: +7 (495) 744-62-50

Полный рейтинг 95 тыс. компаний доступен на сайте экг-рейтинг.рф. Номер телефона проекта «ЭКГ-рейтинг»: +7 (495) 744-62-50

Полный рейтинг 95 тыс. компаний доступен на сайте экг-рейтинг.рф. Номер телефона проекта «ЭКГ-рейтинг»: +7 (495) 744-62-50

В рамках анкетирования в «Экологии» (максимум 10 баллов) учитываются использование наилучших доступных технологий в производственных процессах и реализация экологических проектов, в «Кадрах» оцениваются социальный пакет и наличие социальных и демографических мер поддержки как работников, так и их семей (в том числе наличие выплат при рождении детей, компенсаций при оплате детского сада, жилищных программ) и реализация благотворительных проектов, направленных на укрепление семейных ценностей, традиций, общества и безопасности страны. В блоке «Государство» учитываются социальные инвестиции в регионы присутствия. Еще по пять баллов компания может получить за членство в крупнейших деловых объединениях страны (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», ТПП РФ) и призовые места в премиях и конкурсах, проводимых этими объединениями.

Выдержка из ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса

Наименование Оценка Уровень
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» ААА Лидер
ПАО «НОВАТЭК» АА Продвинутый
АО «ПРОТЕК» АА Продвинутый
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» АА Продвинутый
АО «СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» АА Продвинутый
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АСКОНА» АА Продвинутый
ПАО «ФОСАГРО» АА Продвинутый
ПАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ» АА Продвинутый
ООО «ВК» АА Продвинутый
АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» АА Продвинутый
АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» АА Продвинутый
ООО «ДИХАУС» АА Продвинутый
АО «Л`ОРЕАЛЬ» АА Продвинутый
ООО «ТЕРЕМ» АА Продвинутый
ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» АА Продвинутый
ООО «КНАУФ ГИПС» АА Продвинутый
ПАО «ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» АА Продвинутый
АО «СБЕРБАНК - ТЕХНОЛОГИИ» АА Продвинутый
ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР» АА Продвинутый
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» А Продвинутый
ООО «ЯНДЕКС» А Продвинутый
АО «КРИБРУМ» А Продвинутый
АО «ФАРМСТАНДАРТ» А Продвинутый
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО» А Продвинутый
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА А Продвинутый
ООО «Т2 МОБАЙЛ» А Продвинутый
ООО «ХАВЕЙЛ МОТОР РУС» А Продвинутый
АО «ИНТЕКО» А Продвинутый
ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» А Продвинутый
ПАО НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ» А Продвинутый
АО «МОСИНЖПРОЕКТ» А Продвинутый
АО «Р-ФАРМ» А Продвинутый
АО ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ «ВОРКУТАУГОЛЬ» А Продвинутый
ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ» А Продвинутый
ООО «ДНС РИТЕЙЛ» А Продвинутый
ООО «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» А Продвинутый
ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» А Продвинутый
ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» А Продвинутый
АО «РУССКОЕ МОРЕ» А Продвинутый
ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД» А Продвинутый
ООО «БРУСНИКА». СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» А Продвинутый
АО «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «МОСКВИЧ» А Продвинутый
ООО «БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР» А Продвинутый
АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» А Продвинутый
АО «САДЫ ПРИДОНЬЯ» А Продвинутый
ООО «А101» А Продвинутый
ООО «КООРДИНИРУЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭФКО - КАСКАД» А Продвинутый
ПАО «ФОРТУМ» А Продвинутый
ОАО «ЯМАЛ СПГ» А Продвинутый
ПАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» А Продвинутый
ООО «ОЗОН ТЕХНОЛОГИИ» А Продвинутый
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» А Продвинутый
АО «АККОНД» А Продвинутый
АО «АВИАКОМПАНИЯ «АВРОРА» А Продвинутый
ООО «ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ» А Продвинутый
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 1520» ВВВ Средний
ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» ВВВ Средний
АО «МОСОБЛГАЗ» ВВВ Средний
АО «ГРУППА «ИЛИМ» ВВВ Средний
ООО «КОМУС» ВВВ Средний
АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» ВВВ Средний
АО «СУЭК-КУЗБАСС» ВВВ Средний
АО «РОЛЬФ» ВВВ Средний
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» ВВВ Средний
ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» ВВВ Средний
ООО «СИТИЛИНК» ВВВ Средний
ООО «САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ» ВВВ Средний
ООО «НЕО-ФАРМ» ВВВ Средний
АО «МАКФА» ВВВ Средний
АО «СОФТЛАЙН» ВВВ Средний
ОАО «РОТ ФРОНТ» ВВВ Средний
ООО «КДВ ГРУПП» ВВВ Средний
ООО «КАРИ» ВВВ Средний
ООО «АПТЕКА-А.В.Е» ВВВ Средний
НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» ВВВ Средний
ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ» ВВВ Средний
АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ВВВ Средний
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИРАТОРГ» ВВВ Средний
ПАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» ВВ Средний
ООО «СПОРТМАСТЕР» ВВ Средний
ООО «АШАН» ВВ Средний
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЧЕРКИЗОВО» ВВ Средний
АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» ВВ Средний
ПАО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» ВВ Средний
ПАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» ВВ Средний
ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» ВВ Средний
АО «КОРПОРАЦИЯ «ГЛОРИЯ ДЖИНС» ВВ Средний
АО «ТАНДЕР» («Магнит») ВВ Средний
ООО «БЭСТ ПРАЙС» ВВ Средний
ООО «ЭКОНИВААГРО» ВВ Средний
АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» ВВ Средний
ООО «РАНДЕВУ» ВВ Средний
АО «РУССКИЙ УГОЛЬ» ВВ Средний
ООО «ОСТИН» ВВ Средний
ООО «МВМ» («М.Видео», «Эльдорадо») ВВ Средний
ПАО «Т ПЛЮС» ВВ Средний
ООО «СЕТЬ СВЯЗНОЙ» В Средний
ООО «АГРОТОРГ» («Пятерочка») В Средний
ООО «О`КЕЙ» В Средний
ООО «КОМПАНИЯ ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «РОЗА ХУТОР» В Средний

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