В надежных руках

Вопрос сервиса лифтов — один из важнейших в отрасли, ведь от качества обслуживания оборудования зависит безопасность пользователей. Самыми компетентными в этой сфере считаются производители лифтов, которые могут гарантировать поставку оригинальных запасных частей, обладают высокопрофессиональным штатом, который может обеспечить надежный монтаж и сервис. Один из ведущих игроков в сегменте — METEOR Lift с самой широкой сервисной сетью в стране из почти 50 отделений и вторым по объему сервисным портфелем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метеор Лифт обеспечивает сервисное обслуживание лифтового оборудования

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift Метеор Лифт обеспечивает сервисное обслуживание лифтового оборудования

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

После продажи всех активов Otis Elevator Company в России холдингу S8 Capital в компании METEOR Lift сохранены не только все технологии производства, но и технологии монтажа и сервиса. Сервис — одно из основных конкурентных преимуществ компании, часть оказываемого полного спектра услуг, что позволяет контролировать безопасность на всех этапах жизненного цикла систем вертикального транспорта.

По собственным оценкам, METEOR Lift имеет самую разветвленную сервисную сеть в стране, включающую 48 отделений от Калининграда до Хабаровска, и обслуживает сегодня почти 44 тыс. единиц лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров — как собственного производства, так и других производителей — российских и зарубежных. Это второй аналогичный портфель в отрасли после АО «Мослифт», которая в отличие от METEOR Lift, ведет деятельность только в Московском регионе.

Несмотря на сложности с логистикой, с которыми российский бизнес столкнулся в 2022 году, проблем с наличием необходимых материалов для обслуживания у компании нет. Поставка оригинальных компонентов и запасных частей была сразу предусмотрена договором по покупке всех активов Otis в России S8 Capital. И на складе METEOR Lift доступна широкая номенклатура запчастей. За 2022 год компания также нашла новых контрагентов, наладила новые каналы поставок. Система взаимодействия компании с поставщиками запасных частей предусматривает их обязательную сертификацию для обеспечения надежности и качества. METEOR Lift также поставляет свое оборудование по всей России, в более 500 городов, в том числе в те, где у компании нет сервисных подразделений.

Вопрос безопасной эксплуатации лифтового оснащения после монтажа и в процессе техобслуживания — один из важнейших в отрасли. Но эксперты пока отмечают недостаточный уровень регулирования этого сегмента российского рынка. Так, сервисные компании, которые получают аккредитацию, зачастую не имеют необходимой квалификации специалистов, оснащения материально-технической базы, средств индивидуальной защиты, запчастей. Сегодня в торгах на техническое обслуживание лифтов может участвовать любой индивидуальный предприниматель. А качество предоставляемых услуг никак не контролируется. Это зачастую приводит к несчастным случаям и травматизму при эксплуатации лифта.

Число несчастных случаев растет. По данным Национального лифтового союза (НЛС), в 2022 году в результате 36 несчастных случаев при эксплуатации лифтов погибло 20 человек и 32 получили травмы, а в 2021 году — погибло восемь человек, а 57 получили травмы. Годом ранее погибло 23 человека, а 31 пострадал, а в 2019 году — пострадало 82 человека. Как отмечают эксперты лифтового хозяйства, чаще всего причиной инцидентов становится некачественное ТО оборудования, низкая профессиональная подготовка электромехаников, халатность, нарушение инструкций и регламентов по обслуживанию и сервису лифтов.

Минпромторг и Минстрой уже прорабатывают вопрос изменения нормативной базы и в этом направлении. В комплексе мер по улучшению качества сервисного обслуживания рассматривается включение лифтов в законодательные проекты, которые регулирует жизненный цикл оборудования. Тогда оно от момента проектирования и на протяжении всего срока эксплуатации будет обслуживаться одной компанией, лучше всего — производителем. Также должна расти и ответственность компаний за те лифты, которые они обслуживают. В НЛС отмечают и необходимость увеличения сроков действия договоров на техническое обслуживание и важность определения обоснованных причин их расторжения. Это должно побуждать сервисную организацию вкладывать средства в ремонт и профилактику оборудования, что в итоге обеспечит безопасность пользователей.

Еще один важный шаг в повышении безопасности монтажа и сервисного обслуживания лифтов — это внедрение цифровых решений, которые позволят снизить простои лифтового оборудования, а также повысить прозрачность предоставляемых услуг. В METEOR Lift это понимают, поэтому цифровизация — одно из стратегических направлений, которое планирует развивать компания. В частности, планируется создание единой цифровой диспетчерской, превентивного обслуживания и онлайн-диспетчеризации для обеспечения качества и безопасности использования лифтового оборудования. Это в том числе станет задачами нового научно-производственного центра, создаваемого в НПП «Метеор Лифт». БОльшая часть цифровых решений проекта — отечественные, и впоследствии их можно будет использовать как инструмент отраслевого развития, считают в METEOR Lift.

На страже безопасности и удобства для пассажиров

В METEOR Lift уверены, что только сервис от завода-производителя гарантирует лифтам своевременные технические и программные обновления продукции. Для лучшей обратной связи с клиентами в компании действует программа «Защита интересов заказчика», в рамках которой те могут направить свои предложения и пожелания относительно опыта использования лифтов, которые будут проанализированы и учтены в принятии решений. Диспетчерский центр METEOR Line доступен круглосуточно семь дней в неделю и работает по единым стандартам на всей территории России. А система обучения персонала, построенная на международных стандартах качества, гарантирует высокий уровень знаний работников. Сейчас в сервисных центрах компании занято более 1 тыс. квалифицированных технических специалистов, прошедших тренинги в России и за рубежом. И каждый механик проходит ежегодный аудит непосредственно на рабочем месте при выполнении работ.

В METEOR Lift занимаются развитием и подготовкой профессиональных технических специалистов для лифтовой индустрии, планомерно выстраивая систему подготовки квалифицированных кадров. Компания активно сотрудничает с Московским государственным колледжем электромеханики и информационных технологий и Невским колледжем им. А. Г. Неболсина в Санкт-Петербурге. Студенты обоих СУЗов проходят полугодовые стажировки на сервисных объектах компании. Под руководством опытных наставников учащиеся изучают различные конструкции и принципы работы, особенности регламентных работ и диагностики неисправностей, правила реагирования в кризисных ситуациях. Самые успешные студенты приходят на работу в METEOR Lift. В рамках подготовки инженерных специальностей компания принимает участие в инженерных соревнованиях «Кубок Ректора», проводимых представительством международной студенческой организации BEST на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Специально для конкурса специалисты METEOR Lift разрабатывают кейсы для участников и выступают в качестве членов жюри.

Такая планомерная деятельность дает свои результаты: за последний год в компании закрыт ряд ключевых позиций электромехаников, монтажников и инженеров по лифтам, благодаря приему на работу выпускников колледжей, хорошо зарекомендовавших себя в ходе обучения.

Инна Мухина