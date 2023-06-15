Научный подход

Возросшая геополитическая напряженность еще больше повысила важность локализации компонентов для производства критически важного оборудования, в том числе лифтов. Один из ключевых участников этого рынка, METEOR Lift, уже инвестировал в собственный научно-производственный центр, на базе которого планируется разработать важный элемент управления лифтом — частотный преобразовать, а также создать новые компоненты и элементы архитектуры лифта для замещения иностранных аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

Обеспечение технологической независимости лифтовой отрасли, укрепление статуса российского производителя и развитие инноваций требуют инвестиций в научно-исследовательское направление. С такими задачами на базе METEOR Lift создано научно-производственное предприятие (НПП) «Метеор Лифт». Как отмечают в компании, созданию и развитию новых технологий будет способствовать наследие международного Otis, а также участие в созданном R&D-центре ведущих российских и иностранных компаний из дружественных стран.

К реализации первого проекта — разработке частотного преобразователя — НПП «Метеор Лифт» уже приступил. Сегодня этот один из критически важных элементов лифта производится только за рубежом. Частотный преобразователь осуществляет управление лифтовой лебедкой с асинхронным или синхронным двигателем, участвуя во всех этапах движения лифта, включая старт, ускорение, движение на номинальной скорости, замедление и остановку. Так формируются комфортные и безопасные условия для передвижения пассажиров.

METEOR Lift выиграл открытый конкурс Минпромторга РФ на получение субсидии на проведение НИОКР по разработке частотного преобразователя в размере 95 млн руб. В ближайшие три года компания совместно с российским научно-производственным предприятием «Итэлма», проведет ряд научно-исследовательских работ по освоению и запуску в производство этого элемента. Стоимость всего проекта оценивается в 143 млн руб., из которых 70% будет покрыто за счет гранта Минпромторга, а ставшиеся 48 млн руб. METEOR Lift предстоит привлечь из собственных средств. Конечная цель программы — полный отказ от импорта частотных преобразователей.

Как отметил гендиректор METEOR Lift Игорь Майоров, после приобретения холдингом S8 Capital став российской компанией, METEOR Lift использует весь накопленный международный опыт и уникальные компетенции, чтобы реализовывать масштабные научно-исследовательские проекты в России. В ходе инженерных изысканий специалисты METEOR Lift создадут не менее двух технологических ноу-хау, которые помогут освоению производства частотных преобразователей до конца 2025 года, сказал он.

Лифтовый частотный преобразователь не единственный пункт в повестке R&D-центра METEOR Lift. Помимо этого компания рассчитывает запустить производство безредукторных лебедок, а также локализовать производство эскалаторов и пассажирских конвейеров, узлов безопасности: буферов и ограничителей скорости, станций управления. Кроме того, в НПП «Метеор Лифт» займутся расширением уже существующей продуктовой линейки с точки зрения увеличения скорости и грузоподъемности лифтов и разработкой новых дизайнерских решений.

Как отмечали в Национальном лифтовом союзе (НЛС), российские лифтостроительные предприятия уже показывают хорошую загруженность, а теперь могут работать над замещением продукции иностранных компаний в том числе в нише скоростных лифтов для высотных административных и жилых зданий. А локализация новых видов оборудования для производства лифтов должна в том числе положительно сказаться на ценах на конечный продукт, указывали в НЛС.

Опытная основа

У METEOR Lift уже есть опыт по локализации компонентной базы, а также строгие внутренние стандарты, которые остаются неизменными еще с времен Otis. Как рассказывают в компании, с 2010 по 2021 год на заводе METEOR Lift в Санкт-Петербурге была проведена масштабная модернизация производства, в результате чего предприятие освоило выпуск лифтовых дверей, лифтов без машинного помещения, станций управления, отделок инновационного дизайна купе кабин Select, а также лифтов повышенной грузоподъемности.

На заводе также внедрены принципы бережливого производства (LEAN-технологии), подразумевающие непрерывное, постепенное совершенствование производства, что ведет к сокращению лишних действий, процессов и к повышению качества продукции. Также внедряются зеленые технологии — например, из процесса производства полностью исключены процессы покраски и сварки. Пропускная способность завода METEOR Lift за этот период увеличилась с 3 тыс. до 10 тыс. лифтов в год, срок поставки оборудования снизился в четыре раза, а уровень локализации по отдельным продуктам достиг 90%. В рамках текущего расширения METEOR Lift планирует увеличить мощность завода в Санкт-Петербурге до 15 тыс. лифтов в год.

Последним на сегодня инновационным продуктом METEOR Lift стал запуск в октябре 2022 года в серийное производство лифта повышенной грузоподъемности Meteor Evo Grand с моделями грузоподъемностью 1,25 тыс. кг, 1,6 тыс. кг или 2 тыс. кг и скоростью от 1 м до 1,6 м в секунду. В компании ожидают, что новый продукт сможет закрыть более 50% спроса на данный тип оборудования. Более 50% рынка таких лифтов приходится на инфраструктурные объекты: проекты здравоохранения, транспорта и спорта, а около 20% формирует жилье комфорт- и премиум-классов.

Показатели модели Meteor Evo Grand по таким параметрам, как точность остановки на этаже, уровень шума и вибрации, на сегодняшний день превосходят установленные в METEOR Lift стандарты, являющиеся одними из самых строгих в отрасли. А для производства этого лифта на заводе в Санкт-Петербурге была создана новая технологическая линия с самым современным в отрасли оборудованием.

Как отмечают в METEOR Lift, введенные западные санкции внесли свои ограничения. И возникшие весной 2022 года перебои в международных цепочках поставок затронули импорт ряда комплектующих, критически необходимых для лифтовой отрасли. Но METEOR Lift в короткие сроки удалось адаптироваться и скорректировать цепочки поставок, в том числе ускоряя поиск новых российских поставщиков. Так, Новолипецкий металлургический комбинат специально для компании запустил в серийное производство высокопрочную оцинкованную сталь толщиной 4 мм, необходимую для изготовления силовых элементов каркаса кабин и лебедочных рам, которую лифтовый завод в Санкт-Петербурге ранее получал из Европы. Еще одна российская компания в сжатые сроки наладила производство плат с микропроцессором RС-4, одного из основных элементов управления лифтом, ранее поставляемых из Германии. А LED-системы освещения кабин METEOR Lift начала закупать у петербургского поставщика — компании ОЛМАРТА — вместо французского.

Последние два проекта реализованы за рекордно короткие сроки: переговоры начались в апреле 2022 года, а уже в июне были получены первые результаты.

Во многом благодаря активному и успешному сотрудничеству с российскими предприятиями компания METEOR Lift уверена в бесперебойности своего производства и готова обеспечивать строительную отрасль качественным и надежным отечественным лифтовым оборудованием.

Инна Мухина