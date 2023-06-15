Данные поднимут на лифте

Российская лифтовая отрасль должна получить единую цифровую экосистему. Один из крупнейших игроков рынка, METEOR Lift, уже начал развивать проект «Цифровой лифт», планируя разработку новых и консолидацию существующих решений управления жизненным циклом лифта, что позволит создать систему превентивного анализа и предотвращать поломки и простой оборудования. Это повысит комфорт и безопасность пользователей и даст новый вектор развитию отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект по цифровизации лифтовой отрасли представил экс-Отис Метеор Лифт

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Проект по цифровизации лифтовой отрасли представил экс-Отис Метеор Лифт

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Стремительное развитие трендов на цифровизацию неизбежно приводит к изменению подходов к ведению бизнеса и управлению эффективностью. Так вопросы автоматизации и цифровизации бизнеса выходят на первый план в повестке компаний различных индустрий, отмечают аналитики «Технологии доверия» (ранее «PwC Россия»). И речь идет о широком спектре решений: начиная с базовой автоматизации операционных процессов и заканчивая полным исключение человеческого фактора.

Не стала исключением и лифтовая отрасль. Проект «Цифровой лифт» стал одним из новых элементов стратегии компании METEOR Lift, направленной на расширение присутствия на российском рынке и развитие отраслевых стандартов. Цель проекта — разработка новых и консолидация существующих цифровых решений управления жизненным циклом лифта в единую цифровую экосистему, что сделает продукцию и услуги безопаснее и комфортнее для клиентов и пользователей. Кроме того, рассчитывают в компании, проект позволит повысить рентабельность сервиса, производительность труда, снизив издержки на механический труд. Это сократит время простоев лифтов и повысит технологическую устойчивость этого сегмента рынка. БОльшая часть цифровых решений проекта — российского производства, и впоследствии эти продукты можно будет использовать как инструмент отраслевого развития.

Системный подход к цифровизации лифтовой отрасли

Международные производители, в том числе компании «большой четверки» и игроки Азиатско-Тихоокеанского региона, уже активно развивают цифровые экосистемы в лифтовой отрасли. В России цифровые решения здесь существуют, но пока не объединены в единую экосистему. Например, в лифтах используют датчики открытия и закрытия дверей, датчики тормоза лебедки, но нет технологии бесконтактной передачи данных с этих датчиков. Аккумулируется статистика по поломкам, простоям, сбоям лифтам, но отсутствует единая аналитическая система, в том числе превентивная аналитика, которая должна спрогнозировать предупредительный ремонт, что позволит снизить вероятность поломки и простоя.

Как рассчитывают в METEOR Lift, применение успешных мировых практик в лифтовой индустрии, в том числе технологий Otis, созданных на базе холдинга S8 Capital IT-решений, а также цифровых достижений из других отраслей, в проекте «Цифровой лифт» может стать технологическим прорывом для всей отрасли РФ. На первом этапе реализации проекта «Цифровой лифт» разработчики займутся созданием единой базы структурированных данных, разработкой технологий сбора, передачи и обработки информации, появляющейся в ходе жизненного цикла лифта, а также созданием сервисов превентивной аналитики. Технология телеметрии данных и в дальнейшем превентивная аналитика станут основой цифровых решений по управлению и обслуживанию лифта для производителей и сервисных компаний.

Параллельно в течение 2023 года в рамках отдельного этапа проекта будет формироваться концепция Центра компетенций в цифровизации METEOR Lift. Уже на базе этого Центра компетенции и цифровизации в 2024 году планируется ряд НИОКР для создания и развития единой цифровой диспетчерской, мобильного приложение электромехаников, системы удаленного управления лифтом и пассажиропотоком, сервисов мультимедийной рекламы и т. д. Планируется предоставление цифровых сервисов и конечному пользователю. Внедрить продукты в промышленную эксплуатацию METEOR Lift планирует в 2025 году.

Требуемые новшества рынка

В METEOR Lift рассчитывают, что созданные в рамках проекта «Цифровой лифт» решения могут стать востребованными в российской индустрии. По действующим стандартам учет текущего лифтового хозяйства и документооборот ведутся в бумажной форме, в том числе на бумажных носителях выпускают паспорта подъемного оборудования. Это не дает возможности показать реальную картину состояния лифтового хозяйства страны, так как отчетные данные регионов и Минстроя сильно разнятся.

Как отмечают в компании, хотя это направление в целом очень консервативно, а новые стандарты и решения требуют дополнительных затрат, цифровизация рынка будет вестись и отраслевые стандарты будут меняться. Так, в 2025 году вступит в силу новый Технический регламент Таможенного союза, который заставит производителей подтянуть производственные линии к своим главным требованиям, и начиная с этого периода можно ожидать радикальных шагов.

Илья Вадимов