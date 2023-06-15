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Коммерсантъ FM
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Данные поднимут на лифте

Какие преимущества цифровизация даст отрасли

Российская лифтовая отрасль должна получить единую цифровую экосистему. Один из крупнейших игроков рынка, METEOR Lift, уже начал развивать проект «Цифровой лифт», планируя разработку новых и консолидацию существующих решений управления жизненным циклом лифта, что позволит создать систему превентивного анализа и предотвращать поломки и простой оборудования. Это повысит комфорт и безопасность пользователей и даст новый вектор развитию отрасли.

Проект по цифровизации лифтовой отрасли представил экс-Отис Метеор Лифт

Проект по цифровизации лифтовой отрасли представил экс-Отис Метеор Лифт

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект по цифровизации лифтовой отрасли представил экс-Отис Метеор Лифт

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Стремительное развитие трендов на цифровизацию неизбежно приводит к изменению подходов к ведению бизнеса и управлению эффективностью. Так вопросы автоматизации и цифровизации бизнеса выходят на первый план в повестке компаний различных индустрий, отмечают аналитики «Технологии доверия» (ранее «PwC Россия»). И речь идет о широком спектре решений: начиная с базовой автоматизации операционных процессов и заканчивая полным исключение человеческого фактора.

Не стала исключением и лифтовая отрасль. Проект «Цифровой лифт» стал одним из новых элементов стратегии компании METEOR Lift, направленной на расширение присутствия на российском рынке и развитие отраслевых стандартов. Цель проекта — разработка новых и консолидация существующих цифровых решений управления жизненным циклом лифта в единую цифровую экосистему, что сделает продукцию и услуги безопаснее и комфортнее для клиентов и пользователей. Кроме того, рассчитывают в компании, проект позволит повысить рентабельность сервиса, производительность труда, снизив издержки на механический труд. Это сократит время простоев лифтов и повысит технологическую устойчивость этого сегмента рынка. БОльшая часть цифровых решений проекта — российского производства, и впоследствии эти продукты можно будет использовать как инструмент отраслевого развития.

Системный подход к цифровизации лифтовой отрасли

Международные производители, в том числе компании «большой четверки» и игроки Азиатско-Тихоокеанского региона, уже активно развивают цифровые экосистемы в лифтовой отрасли. В России цифровые решения здесь существуют, но пока не объединены в единую экосистему. Например, в лифтах используют датчики открытия и закрытия дверей, датчики тормоза лебедки, но нет технологии бесконтактной передачи данных с этих датчиков. Аккумулируется статистика по поломкам, простоям, сбоям лифтам, но отсутствует единая аналитическая система, в том числе превентивная аналитика, которая должна спрогнозировать предупредительный ремонт, что позволит снизить вероятность поломки и простоя.

Как рассчитывают в METEOR Lift, применение успешных мировых практик в лифтовой индустрии, в том числе технологий Otis, созданных на базе холдинга S8 Capital IT-решений, а также цифровых достижений из других отраслей, в проекте «Цифровой лифт» может стать технологическим прорывом для всей отрасли РФ. На первом этапе реализации проекта «Цифровой лифт» разработчики займутся созданием единой базы структурированных данных, разработкой технологий сбора, передачи и обработки информации, появляющейся в ходе жизненного цикла лифта, а также созданием сервисов превентивной аналитики. Технология телеметрии данных и в дальнейшем превентивная аналитика станут основой цифровых решений по управлению и обслуживанию лифта для производителей и сервисных компаний.

Параллельно в течение 2023 года в рамках отдельного этапа проекта будет формироваться концепция Центра компетенций в цифровизации METEOR Lift. Уже на базе этого Центра компетенции и цифровизации в 2024 году планируется ряд НИОКР для создания и развития единой цифровой диспетчерской, мобильного приложение электромехаников, системы удаленного управления лифтом и пассажиропотоком, сервисов мультимедийной рекламы и т. д. Планируется предоставление цифровых сервисов и конечному пользователю. Внедрить продукты в промышленную эксплуатацию METEOR Lift планирует в 2025 году.

Требуемые новшества рынка

В METEOR Lift рассчитывают, что созданные в рамках проекта «Цифровой лифт» решения могут стать востребованными в российской индустрии. По действующим стандартам учет текущего лифтового хозяйства и документооборот ведутся в бумажной форме, в том числе на бумажных носителях выпускают паспорта подъемного оборудования. Это не дает возможности показать реальную картину состояния лифтового хозяйства страны, так как отчетные данные регионов и Минстроя сильно разнятся.

Как отмечают в компании, хотя это направление в целом очень консервативно, а новые стандарты и решения требуют дополнительных затрат, цифровизация рынка будет вестись и отраслевые стандарты будут меняться. Так, в 2025 году вступит в силу новый Технический регламент Таможенного союза, который заставит производителей подтянуть производственные линии к своим главным требованиям, и начиная с этого периода можно ожидать радикальных шагов.

Илья Вадимов

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