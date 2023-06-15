Со 130-летним стажем

В 2023 году исполняется 130 лет со дня установки первого безопасного лифта в России, когда оборудованием компании Otis по заказу императора Александра III был оснащен Зимний дворец. И от этой даты свою историю ведет один из крупнейших игроков в отрасли, сегодня работающий под брендом METEOR Lift. Полностью российская компания сохранила все многолетнее технологическое наследие предшественника и уже ведет работу над проектами на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технологии и истоки американского бренда Otis и российского Meteor

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift Технологии и истоки американского бренда Otis и российского Meteor

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

История Otis, как и вся история безопасных лифтов в России в целом, начинается в 1893 году, когда компания по заказу императора Александра III установила первый в стране лифт с тормозным механизмом в Зимнем дворце. Затем компания начала получать заказы на установку самого современного на тот момент лифтового оборудования от крупных российских домовладельцев. В 1915 году Otis открывает в России первое представительству, и к 1917 году большинство лифтов в стране работает под этим брендом.

В советские времена Otis поставляет лифтовое оборудование для знаковых строительных проектов. Так, в 1979 первые в СССР панорамные лифты Otis были установлены в Центре международной торговли в Москве. В 1990 году Otis создает в Москве одно из первых совместных предприятий. Московское правительство тогда хотело вывести лифтовую отрасль города на новый этап, усилив бизнес-конкуренцию среди провайдеров технических услуг, в сегментах замены лифтов, монтажа и реконструкции, а также привлечь к решению вопросов городского хозяйства иностранные инвестиции. В 1991–1993 годах Otis строит в Санкт-Петербурге завод по производству лифтов, выпускает на нем первый лифт, а также организует производство лебедок. А в 1993 году создает монтажное и сервисное управление для обеспечения надежного и качественного обслуживания лифтового оборудования, что сделало Otis в России компанией полного цикла, масштабным бизнесом, который оказывал клиентам и пользователям весь возможный спектр услуг.

С 2011 по 2021 год на заводе компании в Санкт-Петербурге проводится масштабная модернизация производства. Мощность предприятия увеличилась с 3 тыс. до 10 тыс. лифтов в год, срок поставки оборудования снизился в четыре раза. К 2022 году компания произвела более 70 тыс. лифтов, ее лебедками оснащен каждый пятый работающий лифт в стране, бизнес превысил 2 тыс. штатных единиц.

Новая глава в истории бренда

В середине марта 2022 года Otis Elevator Company объявила о приостановке приема новых заказов на производство лифтов в России. Но с марта по июль 2022 года производство лифтов на заводе в Санкт-Петербурге и лебедок на предприятии в Щербинке не прекращалось. Завод компании в Санкт-Петербурге продолжал производство и поставку лифтового оборудования по контрактам, заключенным до 14 марта 2022 года, чтобы выполнить все обязательства перед своими заказчиками.

А в июле 2022 года российский многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению у Otis Worldwide Corporation 100% активов в России. С 1 августа 2022 года S8 Capital возобновил прием новых заказов на производство лифтов на заводе в Санкт-Петербурге. Благодаря сделке более 2 тыс. сотрудников сохранили свои рабочие места, а компания продолжила работу. В январе 2023 года бывшее российское подразделение Otis представило новую торговую марку METEOR Lift, под которой с 27 января производится продукция и предоставляются услуги компании во всех регионах РФ.

Заключенная с Otis Worldwide Corporation договоренность о продолжении поставок необходимых оригинальных компонентов позволила METEOR Lift сохранить все технологии, обеспечить непрерывность производства, а также продолжить в полном объеме предоставлять услуги по техническому обслуживанию оборудования, произведенного под маркой Otis и находящегося в сервисном портфеле METEOR Lift. Компоненты для лифтового оборудования других брендов, в том числе произведенных не в России, компания приобретает либо у самих производителей, либо у локальных и зарубежных поставщиков и заводов из дружественных стран, проведя для этого масштабную, но очень быструю работу по перестройке цепочек поставок комплектующих.

Устойчивое развитие лифтового бренда

Сегодня финансовое положение METEOR Lift стабильно. Портфель заказов хорошо насыщен и позволяет загружать производственные мощности так, что завод работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. В ближайших планах компании увеличить выпуск до 15 тыс. лифтов в год. Основным конкурентным преимуществом METEOR Lift остается предоставление клиентам полного спектра услуг: от проектирования, производства и монтажа нового оборудования до технического обслуживания, и модернизации устаревшего. Это позволяет контролировать безопасность на всех этапах жизненного цикла лифта.

Компания имеет самую широкую в стране сеть по монтажу и техническому обслуживанию, состоящую из почти 50 отделений от Калининграда до Хабаровска, обслуживая второй по количеству единиц сервисный портфель в стране — 44 тыс. METEOR Lift поставляет свое оборудование более чем в 500 городов по всей территории России, в том числе в города и населенные пункты, где у компании нет сервисных подразделений.

Цены на лифтовое оборудование METEOR Lift зафиксированы в рублях, поэтому клиенты компании в меньшей степени зависят от курсовой разницы. А наличие собственного производства в России позволяет обеспечить короткие сроки поставки в 4–6 недель, в то время как у иностранных конкурентов они достигают 12–16 недель.

На сегодня METEOR Lift может предоставить своим заказчикам лифты любой скорости и грузоподъемности, от эконом- до премиума-класса, а также эскалаторы и пассажирские конвейеры. Собственная продуктовая линейка включает три модели: Meteor Classic, Meteor Evo и Meteor Evo Grand.

Meteor Classic (до ребрендинга 2000R) — одна из самых востребованных моделей на российском рынке с высоким уровнем локализации и широкой возможностью конфигураций кабин, что позволяет применять ее как при строительстве новых зданий, так и для установки по программам капитального ремонта.

Более 90% всех компонентов и материалов, использующихся в лифтах Meteor Classic, производятся в России. Это делает данное оборудование конкурентоспособным по цене и гарантирует ритмичность поставок заказчикам. С момента запуска в серийное производство в 2004 году завод компании в Санкт-Петербурге поставил более 50 тыс. лифтов модели Meteor Classic для различных строительных проектов, включая программы по замене устаревшего лифтового оборудования и многоэтажное строительство. Лифты этой модели установлены в аэропорте Пулково, Эрмитаже, Академической филармонии, гостинице «Азимут» в Санкт-Петербурге и еще на огромном количестве объектов по всей стране.

Meteor Evo (до ребрендинга Gen2) — пассажирские лифты последнего поколения, которые могут производиться как с машинным помещением, так и без, что делает их доступными для всех типов зданий. Инновационные и экологически безопасные лифты используют технологию плоских, армированных стальными канатами полиуретановых ремней, компактную безредукторную лебедку и электронную систему контроля за состоянием стальных канатов полиуретанового ремня SmartSense для обеспечения наибольшей безопасности, производительности и энергоэффективности. Использование регенеративного привода ReDrive совместно с безредукторной лебедкой в лифтах семейства Meteor Evo позволяет экономить до 75% электроэнергии по сравнению с обычной лифтовой системой.

В конце 2022 года в серийное производство запущена линейка лифтов Meteor Evo Grand (до ребрендинга Gen2 Extended Duty) большой грузоподъемности. Благодаря новой линейке лифтов отечественная строительная отрасль приобрела возможность в сжатые сроки и при меньших затратах получать качественный продукт российского производства. Новый лифт соответствует международным стандартам, при этом уровень его локализации на текущий момент уже превышает 70%. Новая линейка оборудования сможет обеспечить не менее половины потребности рынка в лифтах большой грузоподъемности, которая образовалась после ухода иностранных производителей.

Кроме того, METEOR Lift заключила эксклюзивное соглашение с китайской Xizi Elevator Company на дистрибуцию всей линейки лифтов, включая скоростные и высокоскоростные, эскалаторов, пассажирских конвейеров, а также отдельных компонентов.

Став российской компанией, METEOR Lift сохранил все имеющиеся технологические наработки, материально-техническое оснащение, штат высококвалифицированных специалистов, а также планирует дальнейшее развитие производства для обеспечения каждого сегмента строительной отрасли страны качественными, надежными и безопасными лифтами, эскалаторами и пассажирскими конвейерами. И METEOR Lift уже ведет работу над дальнейшей локализацией продукции, разработкой новых технологий и моделей, а также цифровизацией производства.

На фото: Прошение о допуске к операциям, 1913 год.

Антон Степанов