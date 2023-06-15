METEOR Lift партнерство

В преддверии главного экономического события страны ПМЭФ-2023 руководители министерств, профильных ассоциаций, девелоперских и строительных компаний поделились с Review своим экспертным мнением о развитии лифтовой отрасли России, партнерстве, надежных компаниях-поставщиках и METEOR Lift, ответив на волнующие всех вопросы: какая конъюнктура сложилась в российской лифтовой отрасли в 2023 году, какие задачи и возможности есть у производителей лифтов сейчас? Как будет развиваться отрасль в 2024 году, какие факторы окажут наибольшее влияние на развитие?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин (крайний справа)

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин (крайний справа)

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации:

— В 2022 году конъюнктура лифтового рынка России сильно изменилась: в начале года ушли многие иностранные поставщики, освободились дополнительные рыночные ниши. Одно из направлений, на котором мы фокусируем внимание,— это сегмент высокоскоростных лифтов. В целом сегодня рынок не испытывает дефицита в лифтах — мощности российских заводов, а их более 20, позволяют полностью обеспечить потребность в лифтах скоростью до 2,5 м в секунду, что составляет 99,7% всего рынка.

За прошлый год проделана значительная работа по поиску новых поставщиков, перестройке логистических цепочек, и сейчас можно говорить о постепенном восстановлении лифтового рынка России. Важно отметить, что количество российских игроков за последний год не уменьшилось, даже появились новые перспективные компании с амбициозными целями, которые готовы инвестировать и развивать отрасль, например METEOR Lift, входящий в тройку ведущих производителей лифтов и занимающий 13% российского рынка по итогам 2022 года. Кстати, с конца прошлого года на предприятии организовано серийное производство лифтов повышенной грузоподъемности, позволяющее закрыть половину потребности рынка в таком оборудовании.

На рынок приходят и иностранные партнеры из дружественных государств, ведется активная работа по импортозамещению технологий и компонентов. Не забываем и про нормотворчество: корректируем законодательство, чтобы обеспечить качественное сервисное обслуживание лифтового и эскалаторного оборудования на уровне международных стандартов.

Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

— Несмотря на сложности, которые возникли в 2022 году, российские производители постепенно восстанавливают свои позиции на рынке, находят новых поставщиков, развивают собственные продукты и технологии.

Восстановление производства лифтового оборудования и обеспечение качественного сервисного обслуживания на уровне международных стандартов крайне важно для российской строительной отрасли в текущих условиях. Особую роль здесь играют предприятия, чья работа направлена в том числе на реализацию указаний президента и правительства РФ по восстановлению российского промышленного производства и логистических цепочек поставок для смежных отраслей. Вместе с тем в целом в лифтовой отрасли после ухода зарубежных компаний образовалась ниша для российских производителей и расширения мощностей уже имеющихся производств. При этом особое внимание должно уделяться безопасности и развитию возможностей для проведения предварительных испытаний производимой продукции.

В то же время важной задачей, которая формирует задел для развития предприятий, является замена оборудования в рамках капитального ремонта. Традиционно важная роль отводится вопросу безопасной эксплуатации. Лифты — это связующее звено любого здания, поэтому они нуждаются в постоянных профилактических осмотрах и качественном сервисном обслуживании.

Петр Харламов, исполнительный директор Национального лифтового союза, генеральный директор Российского лифтового объединения:

— В настоящий момент оснащение лифтовым оборудованием возможно исключительно силами российских производителей. Компании производят продукцию в масштабных объемах, что полностью покрывает весь необходимый спрос в РФ. Сложившаяся ситуация для российских производителей дает большие возможности для роста и развития.

Можно выделить два направления работы производителей: замена устаревшего оборудования и новое строительство. Настоящее положение позволяет рассматривать развитие высокоскоростных лифтов со скоростью от 2 до 4 м/с. В данный момент в части обеспечения рынка таким типом вертикального транспорта есть определенная необходимость использовать импорт из дружественных нам стран, в частности совместные проекты с китайскими и турецкими производителями. Но российские компании делают многое в части импортозамещения компонентной базы, в том числе для высокоскоростных лифтов.

Одна из таких компаний — новый, сильный игрок лифтовой отрасли страны — METEOR Lift. Локализация продукции, разработка новых технологий и цифровизация производства и сервиса — одно из стратегических направлений компании. Первым примером такой работы станет создание критически важного компонента лифта — частотного преобразователя, который сегодня производится только за рубежом. Организация выиграла открытый конкурс Министерства промышленности и торговли РФ на получение субсидии на проведение НИОКР по его разработке. Конечная цель программы — полный отказ от импорта частотных приводов и повышение технологической устойчивости лифтовой отрасли в России, которая станет более независимой от международных поставок, будут созданы новые рабочие места и снизится себестоимость компонента, так как не нужно будет тратить средства на международную логистику. В итоге выиграют российские пользователи лифтов и общество в целом.

Олег Никандров, президент Евразийской лифтовой ассоциации (ЕЛА):

— Мы объединили в ассоциации (ЕЛА) крупнейших производителей с целью плодотворного сотрудничества под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. Консолидация крупных предприятий с российскими разработчиками и производителями комплектующих станет надежным фундаментом для создания отечественной конкурентной базы комплектующих. В данный момент можно выделить три главных вопроса в сегменте. Расширение российского рынка лифтов в связи с увеличением количества лифтов, подлежащих замене, а также потребностями при новом строительстве. Поощрительные экономический меры. Возможное предоставление государственных субсидий и льготного кредитования. Импортозамещение и локализация производства.

В отношении последнего пункта российские компании, в частности члены ЕЛА, ведут большой блок работы. Особо в этом направлении хотелось бы отметить METEOR Lift. Уровень локализации по продукту компании, реализуемому в рамках замены устаревшего оборудования, сегодня составляет 90%. Это делает данное оборудование конкурентоспособным по цене и гарантирует ритмичность поставок, что важно как при планировании работ по капитальному ремонту, так и при застройке новой недвижимости.

Станислав Николенко, первый заместитель генерального директора ГК ТОЧНО:

— За многолетнее сотрудничество в рамках поставки подъемного оборудования мы оценили высокое качество производства METEOR Lift. С 2018 года приняли решение расширить сферы взаимодействия, добавив на весь объем лифтов монтажные работы профессиональной командой технических специалистов компании, ведь главный приоритет компании — безопасность. В рамках пакетного соглашения поставляется оборудование для наших объектов в трех крупнейших городах региона: Новороссийск, Краснодар и Сочи. Сейчас впервые для нашего нового объекта специалисты компании разрабатывают предложение по исполнению кабин лифта в инновационном дизайне, чтобы они стилистически и композиционно соответствовали жилому комплексу. Мы ценим индивидуальный подход и высокую экспертизу команды, которая после ребрендинга продолжает традиции надежного производителя лифтового оборудования.

Андрей Шадрин, директор ГК «Инсити»:

— METEOR Lift — одна из немногих компаний отрасли, которая оказывает полный цикл услуг. По всем нашим проектам мы выбираем комплексное взаимодействие, включающее в себя производство, монтаж и техническое обслуживание систем вертикального транспорта. Для нас, как для застройщика, важно доверить одному партнеру весь спектр работ. Сроки своевременной сдачи объекта являются одним из самых острых вопросов в работе застройщика и напрямую зависят от квалификации технических специалистов. Команда компании качественно и точно в соответствии с графиком монтирует подъемное оборудование, а также имеет самую широкую географию в России по монтажу и техническому обслуживанию.

Сергей Титаренко, вице-президент Группы «Эталон» по региону Санкт-Петербург:

— METEOR Lift — наш надежный партнер, успешное сотрудничество с которым измеряется уже десятилетиями. После ребрендинга сохранились прежняя высококвалифицированная команда и преемственность в следовании самым высоким международным стандартам качества. Нам хорошо знаком завод компании в Санкт-Петербурге, который является примером воплощения самых современных и передовых технологий производства. Обращаясь к коллегам с задачей любой сложности и масштаба, мы всегда знаем, что для наших объектов найдется лучшее решение как по подбору лифтового оборудования, так и по его безупречной реализации. Наше доверие к качественному исполнению заказов полностью оправданно профессиональной командой сотрудников, благодаря чему география нашего взаимодействия постоянно расширяется. В данный момент сотрудничество Группы «Эталон» с компанией продолжается в двух столицах нашей страны: Москве и Санкт-Петербурге, но мы не останавливаемся на достигнутом и в перспективе рассматриваем совместную работу в наших новых регионах присутствия.