Движение вверх

Покупка российского бизнеса крупнейшего мирового производителя лифтового и эскалаторного оборудования Otis холдингом S8 Capital стала одной из самых заметных сделок в России в последнее время. Переход к новому владельцу двух заводов с сопутствующими активами и технологиями потребовал не только перезапуска производства, но и масштабного ребрендинга, в результате которого появился новый игрок в сегменте под названием METEOR Lift.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метеор Лифт продолжит успешное производство лифтов после Отис

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift Метеор Лифт продолжит успешное производство лифтов после Отис

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

Необходимость переименования компаний Otis в России была одним из условий сделки по покупке российских активов мирового лидера на рынке лифтового и эскалаторного оборудования Otis Elevator Company многопрофильным холдингом S8 Capital. Сделка была закрыта 27 июля 2022 года. В нее вошли три компании: ООО «ОТИС Лифт», которое отвечало за работу лифтового завода в Санкт-Петербурге и региональной сети подразделений компании, АО «МОС ОТИС», отвечавшее за работу в Московском регионе, и ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт», управлявшее производством лебедок в подмосковной Щербинке. Сейчас эти компании работают под названиями «Метеор Лифт», «Метеор Лифт Москва» и «Метеор Лифт Щербинка» соответственно.

Требования к новому бренду

По условиям соглашения покупателю активов американской компании Otis требовалось изменить не менее 75% названия. Как рассказывают в METEOR Lift, поиск нового бренда METEOR Lift шел на протяжении шести месяцев: из 400 названий, предложенных на начальном этапе сотрудниками предприятия, в финал вышло 20 вариантов. Два названия — «МЕТЕОР» и «Лифт» — победили в результате нескольких отборочных этапов.

С 27 января 2023 года продукция и услуги компании во всех регионах РФ предоставляются под новой торговой маркой METEOR Lift.

«Метеор — в переводе с древнегреческого "парящий в воздухе" — явление, ради которого человек всегда поднимал взгляд к небу,— поясняет директор по стратегическому маркетингу METEOR Lift Денис Дрягин.— Это сочетание скорости, впечатляющего зрелища и головокружительных возможностей, для встречи с которыми нужны наука и технологии. Выше только звезды».

Одно из ключевых условий сделки между Otis Elevator Company и S8 Capital — продолжение поставок оригинальных компонентов, необходимых для производства. Это позволило компании METEOR Lift сохранить технологии, обеспечить непрерывность производства, а также продолжать предоставлять услуги по техническому обслуживанию оборудования клиентам компании в полном объеме. Прием новых заказов был возобновлен уже через два дня после покупки бизнеса S8 Capital. «Завод продолжает работать под управлением нового собственника, сохраняя ритмичность работы и, самое главное, рабочие места. Сейчас мощности российских игроков позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка для высотных домов до 40 этажей со скоростью движения до 2,5 метра в секунду»,— подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита на предприятие во время его перезапуска.

Сегодня предприятие работает круглосуточно семь дней в неделю на полной мощности 10 тыс. единиц в год с возможностью увеличения выпуска до 15 тыс. Штат производственного персонала компании с момента смены владельца вырос на 16%, и набор новых сотрудников продолжается.

Побывал на заводе и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Посетив предприятие в феврале 2023 года, он отметил, что восстановление производства лифтового оборудования и обеспечение качественного сервисного обслуживания на уровне международных стандартов крайне важны для российской строительной отрасли в текущих условиях.

Бизнес-стратегия нового лифтового бренда

Цель METEOR Lift — увеличить долю присутствия на российском рынке за счет производства, монтажа и обслуживания безопасной и качественной продукции, обеспечивающей потребности российского рынка. В коммерческом сегменте компания намерена покрыть не менее 75% потребностей, закрыв всю продуктовую линейку: от стандартных лифтов для жилья в ценовых сегментах от эконома до премиума до высокоскоростных, а также эскалаторов и пассажирских конвейеров.

В тех сегментах, для которых METEOR Lift пока еще не производит необходимое оборудование в России, компания работает в кооперации с ведущими производителями из дружественных стран. В 2023 году METEOR Lift заключила эксклюзивное соглашение с китайской Xizi Elevator Company на дистрибуцию всей линейки, включая скоростные и высокоскоростные лифты, а также эскалаторы, пассажирские конвейеры и отдельных компоненты.

Не забывают в METEOR Lift и про локализацию производства: по отдельным продуктам она уже составляет 90%. В ближайших планах компании — разработка современных цифровых инструментов, которые позволят собирать в единую базу данных всю информацию в ходе жизненного цикла оборудования и предупреждать поломки, тем самым сделав системы вертикального транспорта безопаснее для пользователей. Отвечать за развитие цифровизации российской лифтовой отрасли, а также повышать ее технологическую устойчивость будет собственный научно-производственный центр НПП «Метеор Лифт». В рамках гранта Минпромторга, полученного по результатам открытого конкурса, METEOR Lift уже приступил к разработке частотного преобразователя, который сегодня производится только за рубежом. Конечная цель проекта — полный отказ от импорта этого критически важного компонента.

Антон Степанов