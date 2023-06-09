В Петербурге выдано разрешение на благоустройство сада в Московском районе

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер для начала работ по благоустройству в Саду Динамо в Московском районе города.

Как сообщили в ГАТИ, работы будут выполнены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Согласно проекту, до конца этого года на территории сада, расположенного на пересечении Цветочной и Заставской улиц, планируется высадить новые деревья и кустарники, заменить и установить новое спортивное оборудование. Также в саду уложат газонное покрытие, заменят полимерные участки и замостят пешеходные дорожки.

Заказчиком выступает работ подведомственное комитету по благоустройству СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства». Подрядчик — ООО «Строительные технологии».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет провел обыски в офисах нескольких строительных организаций, выполнявших работы по реконструкции и благоустройству Заневского парка в Красногвардейском районе Петербурга. Сотрудников компаний подозревают в хищении бюджетных средств на исполнении контрактов.

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