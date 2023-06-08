К подрядчикам реконструкции Заневского парка пришли с обысками

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу проводит обыски в офисах нескольких строительных организаций, выполнявших работы по реконструкции и благоустройству Заневского парка в Красногвардейском районе города. Сотрудников компаний подозревают в хищении бюджетных средств на исполнении контрактов.

Как считает следствие, ряд сотрудников по предварительному сговору внесли в акты фактически не выполненные работы и таким образом получили из бюджета более 1 млн рублей.

«В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД проводятся обыски в офисах указанных организаций, а также по месту жительства предполагаемых подозреваемых с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд отправил под домашний арест руководство Фонда имущества Санкт-Петербурга по делу о хищении 9,5 млн руб. при заключении сделок купли-продажи городской недвижимости.

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