Lexus показал новое поколение внедорожника GX

Компания Lexus показала новое поколение внедорожника GX, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль построен на платформе GA-F от новых Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300, но отличается собственным кузовом. Внедорожник дебютировал в 5-местном исполнении салона, но позднее появится 7-местное исполнение со складными креслами в багажнике. Новинка получила полностью новый дизайн, выполненный в необычном для современных моделей марки стиле с обилием плоских элементов и острых углов.

В аналогичном ключе выполнен интерьер. Модель получила 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 14-дюймовым тачскрином, фирменный комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ 3.0, проекционный дисплей, акустику Mark Levinson и другое оборудование.

Lexus GX получил 3,4-литровый бензиновый турбомотор V6 мощностью 354 л.с., который сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, постоянным полным приводом с понижающей передачей и межосевым самоблокирующимся дифференциалом.

Для модели предложена внедорожная версия Overtrail с дополнительной защитой днища, гидростабилизаторами поперечной устойчивости E-KDSS, системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select, блокировкой заднего дифференциала и внедорожным круиз-контролем Crawl Control. Визуально эта модификация отличается расширенной на 20 мм колеей, внедорожными покрышками и черной окраской крыши.

Новый Lexus GX выйдет на рынок до конца 2023 года. В 2024 году появится модификация с гибридной силовой установкой.

Максим Вершинин

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