Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росавиация откроет дополнительный маршрут на южном направлении 12 июня

Росавиация совместно с профильными ведомствами разработала дополнительный маршрут для полетов гражданских судов в аэропорты юга России и по международным направлениям. Маршрут будет открыт 12 июня, он позволит сократить полетное время в среднем на 35 минут, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

«Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023 года. Это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут»,— говорится в заявлении Росавиации.

Федеральное агентство уточнило, что новый маршрут разработан, в частности, для полетов в открытые аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя.

Аэропорты юга и центральной части России закрыты с начала специальной военной операции. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорт Сочи продолжает работу, но после введения ограничений время перелета из Москвы увеличилось с двух до четырех часов.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...