Росавиация откроет дополнительный маршрут на южном направлении 12 июня

Росавиация совместно с профильными ведомствами разработала дополнительный маршрут для полетов гражданских судов в аэропорты юга России и по международным направлениям. Маршрут будет открыт 12 июня, он позволит сократить полетное время в среднем на 35 минут, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

«Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023 года. Это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также, в зависимости от аэродрома назначения, сократить полетное время в среднем до 35 минут»,— говорится в заявлении Росавиации.

Федеральное агентство уточнило, что новый маршрут разработан, в частности, для полетов в открытые аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя.

Аэропорты юга и центральной части России закрыты с начала специальной военной операции. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорт Сочи продолжает работу, но после введения ограничений время перелета из Москвы увеличилось с двух до четырех часов.

Эрдни Кагалтынов