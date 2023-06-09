Замглавы МВД по Башкирии отправлен в отставку

Как стало известно «Ъ-Уфа», президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя министра внутренних дел по Башкирии, руководителя ГСУ министерства Олега Олейника.

Олег Олейник родился в июне 1965 года в Куйбышеве, окончил Куйбышевский государственный университет. Начинал карьеру следователем ОВД Автозаводского райисполкома Тольятти, возглавлял следственный отдел по обслуживанию ВАЗа. В 2002 году получил назначение на должность замначальника УВД по Автозаводскому району Тольятти, позже возглавил следственное управление. С 2011 года работал заместителем начальника следственного главка УМВД по Самарской области. В УМВД Томской области — с 2016 года. В апреле 2019 года был назначен заместителем главы МВД по Башкирии. Кандидат юридических наук.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте