Назначены довыборы в заксобрание Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу №17. Они состоятся в единый день голосования 10 сентября. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, официально кампания стартует после опубликования решения 14 июня. А с 15 июня начинается процедура выдвижения кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. «Единая Россия» выдвинет на довыборы спортсмена-саночника, уроженца Чусового, победителя предварительного партийного голосования Альберта Демченко. Другие партии своих кандидатов пока не афишировали.