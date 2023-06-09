В Екатеринбурге назначили нового генконсула Великобритании

Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге стал Амир Котеча. Как говорится в сообщении генконсульства в соцсетях, господин Котеча уже вступил в должность.

«Я очень рад быть назначенным генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге, особенно в такое важное время. Я с нетерпением жду возможности начать свою работу»,— цитирует генконсульство слова Амира Котечи.

Напомним, предыдущий генконсул Ричард Дьюэлл покинул пост после четырех лет работы — в конце марта 2023 года. До господина Дьюэлла эту должность занимал шотландец Дерек Лавери, сменивший в 2018 году Мартина Феннера. Генконсульство Британии в Екатеринбурге работает с 1997 года.

Диана Сунагатуллина

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