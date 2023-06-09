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Коммерсантъ FM
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Песков: российская атомная отрасль заняла лидирующую позицию на мировом рынке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российской атомной отрасли удалось доказать «свои лидирующие позиции» даже в условиях жесткой конкуренции. По его словам, она продолжит это делать и будущем. Таким образом господин Песков прокомментировал заявления о том, что Великобритания и США намерены противодействовать России на рынке атомной энергии.

«Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции. Именно в результате этой конкуренции российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции. Они достаточно крепки. Наша атомная отрасль готова дальше в деле тем, кто заинтересован в сотрудничестве, доказывать свои преимущества»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

При этом Дмитрий Песков отметил, что «недобросовестная конкуренция» вызывает у российской стороны обеспокоенность. Однако с ней приходилось уже «не единожды». «Мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушается ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках, — добавил он.

По итогам встречи 8 июня президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака было объявлено о подписании Атлантической декларации — соглашения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, направленного на углубление и укрепление их взаимодействия в области экономики, безопасности и инвестиции.

Среди прочего, в декларации указывается на приверженность «дальнейшему укреплению способности НАТО сдерживать попытки подорвать безопасность альянса». Этот пункт включает в себя и противодействие России. Для недопущения России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики, Великобритания и США договорились заключить новое гражданское партнерство в области ядерной энергетики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отношения особой степени близости».

Милена Костерева

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