Отношения особой степени близости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил с двухдневным официальным визитом Вашингтон. Переговоры в Белом доме во многом должны были сгладить впечатление от неоднозначно воспринятого весеннего визита президента США Джо Байдена в Северную Ирландию и его отсутствия на коронации Карла III. Обсудить планировалось многое: от проблем искусственного интеллекта до украинского кризиса. Из заявлений двух лидеров следовало, что «особым отношениям» двух стран ничто не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джозеф Байден (справа) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в Вашингтоне

Фото: Reuters Президент США Джозеф Байден (справа) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в Вашингтоне

Фото: Reuters

Перед встречей Риши Сунака и Джо Байдена журналисты смогли немного пообщаться с двумя лидерами. Премьер-министр Великобритании выступил вторым после приветствий американского президента. Он поблагодарил Джо Байдена за гостеприимство и намекнул на приоритеты дискуссии, отметив: «Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с войной на европейском континенте, и, как и раньше, США и Великобритания объединились, чтобы поддержать Украину, отстаивать ценности демократии и свободы».

Премьер-министр Сунак отметил, что идущие в мире процессы влияют на ситуацию в глобальной экономике, где происходят самые крупные изменения со времен промышленной революции.

Новые технологии, как отметил он, «открывают невероятные возможности, но также дают противникам (США и Британии.— “Ъ”) больше инструментов для нанесения вреда». «Одна вещь, я уверен, не изменится — это сила нашего партнерства, наша дружба, и мы будем ставить наши ценности во главу угла, как мы всегда делали, чтобы приносить пользу британскому и американскому народам»,— подытожил Риши Сунак.

Один из журналистов задал президенту США вопрос, в хорошем ли состоянии находятся «особые отношения» между двумя странами. «В очень хорошем»,— не замедлил господин Байден с ответом, подняв вверх большой палец.

Это была четвертая встреча двух лидеров с тех пор, как господин Сунак стал премьер-министром в октябре 2022 года. У президента США и премьера Британии была двусторонняя встреча на Бали на полях G20 в ноябре прошлого года, затем в марте в Сан-Диего по вопросу партнерства AUKUS и в апреле в Белфасте во время поездки американского лидера в Ирландию и Северную Ирландию.

Весной в британских СМИ высказывались предположения, что господин Байден из-за своих ирландских корней и симпатий к этому региону может подтолкнуть его к более активным попыткам отделиться от Великобритании. Из публичных заявлений, звучавших в те дни, ничего подобного, естественно, не следовало. Тем не менее, например, экс-глава регионального правительства Северной Ирландии баронесса Арлин Фостер тогда утверждала, что президент США «ненавидит Великобританию». Не все британцы поняли и решение господина Байдена не ехать на майскую коронацию Карла III — вместо него там была первая леди Джилл Байден с внучкой Финнеган.

Впрочем, объявляя в конце мая о визите премьера Великобритании в США, в Белом доме не упоминали о каких-либо сложностях в отношениях двух стран. «Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Белом доме в четверг, 8 июня, для дальнейшего углубления тесного и исторического партнерства между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В качестве тем для обсуждения были обозначены укрепление энергетической безопасности, преодоление климатического кризиса, развитие экономических отношений.

Господин Сунак добрых слов в адрес США тоже заранее не пожалел. «Они (США.— “Ъ”), бесспорно, являются нашим ближайшим партнером, когда речь идет о торговле, когда речь идет о сотрудничестве в области обороны и безопасности, дипломатическом союзе, и завтра я буду говорить об укреплении этого экономического сотрудничества»,— заявил он в среду.

Из этих и других заявлений следовало, что в центре внимания должны были оказаться вопросы свободной торговли. Подписание всестороннего торгового соглашения с США когда-то считалось самым большим экономическим аргументом в пользу «Брексита». Но переговоры двух стран так и не привели к столь долгожданному договору. Откровенное нежелание Вашингтона идти на полномасштабные торговые уступки заставило сменяющие друг друга британские правительства добиваться соглашений по отдельным областям. Однако вопрос насчет полноценных договоренностей с повестки не снят, и господин Сунак, очевидно, прибыл в Вашингтон, чтобы защищать политику свободной торговли.

В связи с тем, что от господина Сунака в Великобритании ожидают экономических побед, в его планы вошли встречи не только с чиновниками Белого дома и самим Джо Байденом, но и с лидерами американского Конгресса.

В частности, премьер-министр провел переговоры со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Кроме того, он встретился с двухпартийной группой из дюжины сенаторов, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства Митча Макконнелла. На встречах с членами Конгресса премьер-министр сосредоточился, впрочем, не только на экономическом партнерстве, но и на украинском конфликте.

«В настоящее время в Конгрессе нет пути для пакета помощи Киеву, и послание сенаторов Сунаку было ясным: европейские страны должны взять на себя больше бремени»,— сообщил со ссылкой на источники ресурс Punchbowl News.

Особенно остро вопрос взаимодействия по Украине встал после произошедшего на Каховской ГЭС. Беседуя с журналистами в самолете на пути в Вашингтон, британский премьер заявил, что его военные и спецслужбы изучают обстоятельства произошедшего, однако пока «слишком рано» выносить «окончательное суждение» о причине обрушения плотины. При этом господин Сунак добавил: если будет доказано, что это было преднамеренное действие, то речь пойдет о «крупнейшем нападении на гражданскую инфраструктуру на Украине с начала войны». Напомним, что в Вашингтоне ранее также воздерживались от однозначных заявлений о том, кто несет непосредственную ответственность за произошедшее.

Екатерина Мур, Вашингтон