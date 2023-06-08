Отношения особой степени близости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил с двухдневным официальным визитом Вашингтон. Переговоры в Белом доме во многом должны были сгладить впечатление от неоднозначно воспринятого весеннего визита президента США Джо Байдена в Северную Ирландию и его отсутствия на коронации Карла III. Обсудить планировалось многое: от проблем искусственного интеллекта до украинского кризиса. Из заявлений двух лидеров следовало, что «особым отношениям» двух стран ничто не угрожает.
Президент США Джозеф Байден (справа) и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в Вашингтоне
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Перед встречей Риши Сунака и Джо Байдена журналисты смогли немного пообщаться с двумя лидерами. Премьер-министр Великобритании выступил вторым после приветствий американского президента. Он поблагодарил Джо Байдена за гостеприимство и намекнул на приоритеты дискуссии, отметив: «Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с войной на европейском континенте, и, как и раньше, США и Великобритания объединились, чтобы поддержать Украину, отстаивать ценности демократии и свободы».
Премьер-министр Сунак отметил, что идущие в мире процессы влияют на ситуацию в глобальной экономике, где происходят самые крупные изменения со времен промышленной революции.
Новые технологии, как отметил он, «открывают невероятные возможности, но также дают противникам (США и Британии.— “Ъ”) больше инструментов для нанесения вреда». «Одна вещь, я уверен, не изменится — это сила нашего партнерства, наша дружба, и мы будем ставить наши ценности во главу угла, как мы всегда делали, чтобы приносить пользу британскому и американскому народам»,— подытожил Риши Сунак.
Один из журналистов задал президенту США вопрос, в хорошем ли состоянии находятся «особые отношения» между двумя странами. «В очень хорошем»,— не замедлил господин Байден с ответом, подняв вверх большой палец.
Это была четвертая встреча двух лидеров с тех пор, как господин Сунак стал премьер-министром в октябре 2022 года. У президента США и премьера Британии была двусторонняя встреча на Бали на полях G20 в ноябре прошлого года, затем в марте в Сан-Диего по вопросу партнерства AUKUS и в апреле в Белфасте во время поездки американского лидера в Ирландию и Северную Ирландию.
Весной в британских СМИ высказывались предположения, что господин Байден из-за своих ирландских корней и симпатий к этому региону может подтолкнуть его к более активным попыткам отделиться от Великобритании. Из публичных заявлений, звучавших в те дни, ничего подобного, естественно, не следовало. Тем не менее, например, экс-глава регионального правительства Северной Ирландии баронесса Арлин Фостер тогда утверждала, что президент США «ненавидит Великобританию». Не все британцы поняли и решение господина Байдена не ехать на майскую коронацию Карла III — вместо него там была первая леди Джилл Байден с внучкой Финнеган.
Впрочем, объявляя в конце мая о визите премьера Великобритании в США, в Белом доме не упоминали о каких-либо сложностях в отношениях двух стран. «Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Белом доме в четверг, 8 июня, для дальнейшего углубления тесного и исторического партнерства между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В качестве тем для обсуждения были обозначены укрепление энергетической безопасности, преодоление климатического кризиса, развитие экономических отношений.
Господин Сунак добрых слов в адрес США тоже заранее не пожалел. «Они (США.— “Ъ”), бесспорно, являются нашим ближайшим партнером, когда речь идет о торговле, когда речь идет о сотрудничестве в области обороны и безопасности, дипломатическом союзе, и завтра я буду говорить об укреплении этого экономического сотрудничества»,— заявил он в среду.
Из этих и других заявлений следовало, что в центре внимания должны были оказаться вопросы свободной торговли. Подписание всестороннего торгового соглашения с США когда-то считалось самым большим экономическим аргументом в пользу «Брексита». Но переговоры двух стран так и не привели к столь долгожданному договору. Откровенное нежелание Вашингтона идти на полномасштабные торговые уступки заставило сменяющие друг друга британские правительства добиваться соглашений по отдельным областям. Однако вопрос насчет полноценных договоренностей с повестки не снят, и господин Сунак, очевидно, прибыл в Вашингтон, чтобы защищать политику свободной торговли.
В связи с тем, что от господина Сунака в Великобритании ожидают экономических побед, в его планы вошли встречи не только с чиновниками Белого дома и самим Джо Байденом, но и с лидерами американского Конгресса.
В частности, премьер-министр провел переговоры со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Кроме того, он встретился с двухпартийной группой из дюжины сенаторов, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства Митча Макконнелла. На встречах с членами Конгресса премьер-министр сосредоточился, впрочем, не только на экономическом партнерстве, но и на украинском конфликте.
«В настоящее время в Конгрессе нет пути для пакета помощи Киеву, и послание сенаторов Сунаку было ясным: европейские страны должны взять на себя больше бремени»,— сообщил со ссылкой на источники ресурс Punchbowl News.
Особенно остро вопрос взаимодействия по Украине встал после произошедшего на Каховской ГЭС. Беседуя с журналистами в самолете на пути в Вашингтон, британский премьер заявил, что его военные и спецслужбы изучают обстоятельства произошедшего, однако пока «слишком рано» выносить «окончательное суждение» о причине обрушения плотины. При этом господин Сунак добавил: если будет доказано, что это было преднамеренное действие, то речь пойдет о «крупнейшем нападении на гражданскую инфраструктуру на Украине с начала войны». Напомним, что в Вашингтоне ранее также воздерживались от однозначных заявлений о том, кто несет непосредственную ответственность за произошедшее.