Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ в 2022 году упала в 8,4 раза

Чиста прибыль «Сургутнефтегаза» за 2022 год из расчетов по Российскому бухгалтерскому учету составила 60,73 млрд руб. Это в 8,4 раза ниже, чем годом ранее (513,2 млрд руб.). Об этом сообщается в материалах на сайте компании.

Выручка «Сургутнефтегаза» выросла на 23,5% — до 2,333 трлн руб., себестоимость — на 21,4%, до 1,654 трлн руб. Обыкновенные акции выросли в начале торгов на Мосбирже на 2,5% (26,1 руб.), привилегированные — на 7,1% (до 35,95 руб.).

В мае этого года совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,8 руб. как за обыкновенные, так и за привилегированные акции. Лица, которые имеют право на дивиденды, будут определены 20 июля.

«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. В 2021 году стала пятой крупнейшей частной компанией России.

Анастасия Ларина