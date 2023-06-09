Porsche показал электрогиперкар Mission X

Компания Porsche показала электрогиперкар Mission X, который дебютировал в статусе концепт-кара.

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Новинка, приуроченная к 75-летию немецкого автопроизводителя, позиционируется как преемник моделей Porsche 959, Porsche Carrera GT и Porsche 918 Spyder, а дизайн гиперкара построен по мотивам гоночных прототипов Porsche 906, Porsche 908 и Porsche 917. Электромобиль получил углепластиковый монокок и карбоновый кузов, окрашенный в особый цвет Rocket Metallic, а крыша выполнена в виде стеклянного купола с экзоскелетом из армированного углеродным волокном пластика.

Двухместный салон выполнен в контрастном цветовом решении. Передняя панель и место пассажира оформлено в цвете Andalusia Brown, который на месте водителя дополнен деталями оттенка Kalahari Grey. Углепластиковые сиденья оснащены шеститочечными ремнями безопасности, имеется встроенная система видеозаписи с несколькими камерами. Предусмотрены многофункциональный руль и цифровая панель приборов, а также съемный модуль секундомера с аналоговым и цифровым дисплеем — часы предназначены как для кольцевых гонок, так и для ралли и могут отображать время круга или другую информацию.

Технические характеристики Mission X не раскрываются. Заявлено лишь, что аккумулятор расположен за сиденьями. Если модель станет серийной, то в Porsche обещают, что она получит 1 л.с. мощности на 1 кг массы, прижимную силу на уровне Porsche 911 GT3 RS, 900-вольтовую электрику с зарядкой батарей вдвое быстрее, чем у Porsche Taycan Turbo S. Кроме того, серийный Porsche Mission X должен стать самым быстрым дорожным автомобилем «Нордшляйфе».

Сроки выхода серийного электрического гиперкара по мотивам Porsche Mission X не названы.

Максим Вершинин

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