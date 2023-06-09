Башкирия направит до 3 млн рублей на защиту 56 мостов от актов терроризма

ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Башкирии ищет исполнителя по обеспечению безопасности 54 мостов через реки и двух путепроводов через железную дорогу Уфа-Белорецк, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. Объекты находятся в Аургазинском, Архангельском, Кармаскалинском, Бирском, Благоварском, Благовещенском и Гафурийском районах республики. Начальная максимальная цена контракта, финансируемого из бюджета Башкирии, составляет 2,9 млн руб.

Подрядчик должен до конца текущего года оценить уязвимость объектов транспортной инфраструктуры, степень защищенности от потенциальных угроз актов терроризма и разработать меры для их защиты. Также необходимо определить места размещения средств сигнализации, пунктов видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, сбора и передачи информации, разработать порядок действий при угрозах взрыва и захвата, а также программы по обнаружению и распознанию физлиц и транспортных средств. Итоги конкурса будут подведены 16 июня.

Влада Шипилова

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