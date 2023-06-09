Министр образования РФ Валерий Фальков прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым они осматривают стройплощадку будущего кампуса Уральского Федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках реализации проекта студенческого кампуса началось строительство зданий для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ. Кроме того, министр посетил уже построенные объекты фестиваля университетского спорта, которые впоследствии передадут УрФУ.

Строительство кампуса в Новокольцовском районе и ряда других инфраструктурных проектов началось в рамках подготовки к Универсиаде, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, но была отменена из-за спецоперации РФ на Украине. Планировалось, что после проведения соревнований кампус передадут УрФУ, и объект станет центром размещения и обучения IT-специалистов. Вместо Универсиады в 2023 году пройдут Международные летние студенческие игры.

Кампус построен по поручению президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». Он включает в себя пять общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с беговыми дорожками, а также корпуса для институтов УрФУ и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ. В Новокольцовском районе в декабре 2022 года открыли два общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта. Общая площадь каждого здания составляет 41,8 тыс. кв. м. В каждом общежитии 836 жилых комнат с оборудованными кухнями-нишами, 23 учебные комнаты, 33 прачечных и 38 мест отдыха.

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