В Новокольцовском открыли первые общежития деревни фестиваля спорта

В Екатеринбурге открыли два общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта, которая расположена в Новокольцовском районе. Они были сданы в эксплуатацию 26 декабря 2022 года. Общая площадь каждого здания составляет 41,8 тыс. кв. м. В каждом общежитии 836 жилых комнат с оборудованными кухнями-нишами, 23 учебные комнаты, 33 прачечных и 38 мест отдыха.

Спортивная деревня размещается на площади более 230 тыс. кв. м. Помимо общежитий в нее включен Дворец водных видов спорта, медицинский центр и другие объекты, которые должны были задействовать на Универсиаде-2023. Все объекты планируют сдать до середины лета, а комплексы общежитий уже до конца апреля. Кроме того, на территории района планируют создать кампус УрФУ.

Из-за военной спецоперации России на Украине проведение Универсиады в Екатеринбурге было отложено. После этого исполнительная дирекция Универсиады-2023 была уволена в полном составе. Вместо Универсиады власти Свердловской области проведут в 2023 году Международные летние студенческие игры. В соревнованиях примут участие более 5 тыс. спортсменов. Они будут состязаться в 18 видах спорта. Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года.

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