Для краевого перинатального центра закупили современную медтехнику на 180 млн рублей

В Пермский краевой перинатальный центр (ПКПЦ) поставлено более 40 единиц высокотехнологичной медицинской аппаратуры на сумму свыше 180 млн руб. Средства для этого выделил федеральный резервный фонд.
Фото: Пресс-служба краевого правительства
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в перинатальный центр уже поступили 12 систем искусственной вентиляции легких, 12 инкубаторов для новорожденных, семь открытых реанимационных систем, широкопольная цифровая офтальмологическая система, портативный УЗИ-аппарат экспертного класса, пять прикроватных мониторов для слежения за жизненными функциями новорожденного и три реанимационных комплекса.
«Это самая крупная и дорогостоящая модернизация оборудования в Пермском краевом перинатальном центре за последнее десятилетие, которая будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи новорожденным. Таким образом, наше медучреждение внесет вклад в повышение показателя естественного прироста населения Пермского края»,— отметил руководитель Пермского краевого перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог минздрава Пермского края Дмитрий Михневич.