Для краевого перинатального центра закупили современную медтехнику на 180 млн рублей

В Пермский краевой перинатальный центр (ПКПЦ) поставлено более 40 единиц высокотехнологичной медицинской аппаратуры на сумму свыше 180 млн руб. Средства для этого выделил федеральный резервный фонд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевого правительства Фото: Пресс-служба краевого правительства

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в перинатальный центр уже поступили 12 систем искусственной вентиляции легких, 12 инкубаторов для новорожденных, семь открытых реанимационных систем, широкопольная цифровая офтальмологическая система, портативный УЗИ-аппарат экспертного класса, пять прикроватных мониторов для слежения за жизненными функциями новорожденного и три реанимационных комплекса.

«Это самая крупная и дорогостоящая модернизация оборудования в Пермском краевом перинатальном центре за последнее десятилетие, которая будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи новорожденным. Таким образом, наше медучреждение внесет вклад в повышение показателя естественного прироста населения Пермского края»,— отметил руководитель Пермского краевого перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог минздрава Пермского края Дмитрий Михневич.