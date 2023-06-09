ВВС Великобритании сообщили о перехвате российских самолетов Ил-20 и Су-27 у Швеции

Британские истребители Eurofighter Typhoon и шведские истребители Gripen перехватили российский истребитель Су-27 и сопровождавший его разведывательный самолет Ил-20, которые летели вблизи воздушного пространства Швеции. Об этом сообщили военно-воздушные силы Великобритании в Twitter.

«Этим вечером "Тайфуны" британских ВВС и "Грипенсы" ВВС Швеции были подняты в воздух для перехвата российских самолетов Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства Швеции и НАТО. Истребители королевских военно-воздушных сил Великобритании из 140 EAW (Expeditionary Air Wing — экспедиционное воздушное крыло.— "Ъ") в настоящее время задействованы в миссии НАТО по воздушному патрулированию стран Балтии»,— говорится в сообщении ведомства.

Британские ВВС отмечают, что российские самолеты не вторгались в воздушное пространство Швеции, однако «не придерживались международных норм и не связывались с профильными районами полетной информации». «Это был обычный перехват с участием пилотов и техников, которые выполняют обязанности 140 EAW по обеспечению безопасности в небе над Балтией»,— добавили в ведомстве.

В марте истребители ВВС Великобритании и Германии перехватили у границ Эстонии российский самолет-заправщик Ил-78, летевший между Санкт-Петербургом и Калининградом. По информации издания BBC, самолет не связывался с авиадиспетчерами в Эстонии.